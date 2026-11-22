Este sábado 21 de noviembre se conmemoró el Día Mundial de la Televisión y para celebrarlo, el 'Telediario' de fin de semana de TVE quiso mostrar a su audiencia todos los secretos y todo lo que el público no ve sobre cómo se realiza un informativo. Lo hizo con una pieza de Luismi Palao, redactor de cultura de los servicios informativos de la cadena pública.

El Día Mundial de la Televisión se celebra cada 21 de noviembre desde 1996. Se trata de una efeméride impulsada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) hace ahora tres décadas con el objetivo de promover el intercambio internacional de contenidos relacionados con la paz, la seguridad, el desarrollo económico y los asuntos sociales y culturales.

"Esto que estamos leyendo es una entradilla o un intro, dura unos 15 segundos y con ella damos paso al reportaje", empezó explicando Lourdes Maldonado. "Entradilla es una de las muchas palabras de diccionario de la redacción. Hoy en el Día Mundial de la tele vamos a compartirlo con ustedes", apostilló Marc Sala.

Justo después, Luismi Palao narra todos los secretos de hacer un informativo. "Empecemos por el principio. Lo primero que ustedes ven de nuestro informativo es esto, se llama así, la cabecera. Y las noticias las organizamos con esto de aquí, se llama escaleta y es una especie de guion", siguen explicando el redactor y el propio Marc Sala. "Confíen en lo que les contamos aunque aquí aparezca varias veces la palabra falso. Se refiere a los falsos directos, es decir cuando nos graban en el lugar de los hechos", siguió relatando el periodista.

"No sé si se han fijado en la mosca que tenemos todo el tiempo por aquí, y no me refiero a ninguna que esté revoloteando, sino la de aquí abajo, que es como llamamos al logo del canal. Ahora tres letras, "VTR" con los vídeos, las noticias, los reportajes que montamos. Y dentro a cada una de las declaraciones la llamamos "total". Y aquí, metidos en una cabina insonorizada grabamos la alocución. Esta voz que escuchan se llama "off", sí como el botón de apagar", aseveró Palao en el reportaje.

Otro de los secretos que reveló es que se llama "colas" a las imágenes que la audiencia ve en cada noticia y reportaje y que los presentadores narran desde plató. Y también se vio por primera vez el llamado "cue" o "teleprompter". "Vamos a compartir uno de nuestros secretos. Hay dos maneras, el clásico pedal que si aprieto aquí avanza hacia adelante y si le doy aquí hacia atrás. Y cuando nos tenemos que levantar usamos este mando a distancia que tiene seis botones. El problema es que una que yo me sé a veces se equivoca de botón y spor ejemplo si le damos a este hay que improvisar", enseñó Lourdes Maldonado.

"Bueno pues saben que esto ha sido un total dentro de un VTR y que esto es un off que está llegando a su fin para dar paso a lo siguiente que haya en escaleta", concluyó el redactor del 'Telediario' de TVE tras descubrir todos los intríngulis de la elaboración de un informativo de televisión.

El @telediario_tve abre sus puertas para mostrarte qué hay detrás y cómo se hace, con @luismijpalao de guía. pic.twitter.com/NavNx0WG14 — La 1 (@La1_tve) November 21, 2026

Este reportaje sobre los secretos del 'Telediario' de TVE y este homenaje a la televisión en su día Mundial ha sido muy aplaudido por los espectadores y también por los propios trabajadores de RTVE. "Qué maravilla de reportaje", reconoce un usuario en su cuenta de "X".

"Enorme, Luismi. Qué bonita es nuestra profesión", recalca Diego Losada tras alabar la pieza del redactor del 'Telediario' de TVE. "Qué gran regalo nos habéis hecho!! No se podía explicar mejor en tan poco tiempo el glosario del Telediario. Enhorabuena a ti y a todo el equipo!! Y qué viva la tele!!", aplaude otro espectador.

Luismi:



Enhorabuena, por tus proyectos para introducir en @rtve nuevos microformatos en RRSS.



Te veo en @rtveplay, o sea, la nueva televisión dónde yo elijo qué y cuándo verte. P.ej. en @Sukha_tve



La TDT, ni mis abuelos/as, ya migrados a @rtveplay y @3cat.



✌️ — SergeEU (@sergio8o) November 21, 2026

¡Qué maravilla de reportaje! 🫶 — Motvion (@Motvion) November 21, 2026

👏👏 — El Chico Comenta (@ElChicoComenta) November 21, 2026

Enorme, Luismi. Qué bonita es nuestra profesión. — Diego Losada (@DiegoLosadaTv) November 21, 2026

Qué gran regalo nos habéis hecho!! No se podía explicar mejor en tan poco tiempo el glosario del Telediario. Enhorabuena a ti y a todo el equipo!! Y qué viva la tele!! 📺❤️ — Alejandro Sánchez (@AleSancRodr) November 21, 2026

Wow. Es que sin palabras. Cada día te superas. Bravo @luismijpalao! 👏✨ — Pablo (@pabloo_c5) November 21, 2026

Increíble el trabajazo 🤗 — Jorge. 🏳️‍🌈 (@jorgemitcom) November 21, 2026

Qué pieza más chula! https://t.co/iDg7bPmjwm — Francisca González 小龙女 (@FRANCESCAGONZ37) November 21, 2026

Como siempre @luismijpalao fantástica pieza y sobre todo muy didáctica 👏🏻📺 https://t.co/ua9KG9Xm3H — Salvador Jiménez (@svjimenez) November 21, 2026

Tener la oportunidad de celebrar enseñando, como esta original pieza de @rtvenoticias



Felicidades compañeros! https://t.co/vyDgOdkSuX — Manuel Copano (@mcopano) November 21, 2026