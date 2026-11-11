Antonio Naranjo brota tras la paralización de su programa en Telemadrid por la huelga y apunta a Silvia Intxaurrondo y Jesús Cintora

Antonio Naranjo no ha tardado en condenar el mensaje con el que Silvia Intxaurrondo ha arrancado 'La hora de La 1' este miércoles por la mañana, haciéndose eco de la huelga general del 11-N por la crisis de la vivienda. El presentador de Telemadrid ha señalado desde sus redes sociales el brazalete que la periodista de RTVE ha lucido durante la emisión, además de reaccionar al piquete que ha paralizado el programa de Gemma Nierga en La 2 Cat.

"Este programa tienen que saber que se considera un servicio esencial y se está realizando con los trabajadores que hemos sido convocados como servicios mínimos y aquellos que no han secundado el paro", ha aclarado Silvia Intxaurrondo este miércoles durante el inicio de 'La hora de la 1' en TVE mientras lucía una cinta roja en el brazo, un elemento históricamente vinculado a sindicatos y piquetes con el que ha expresado su apoyo a la movilización de este 11-N.

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Antonio Naranjo echa por tierra el guiño de Silvia Intxaurrondo a la huelga general y lamenta la suspensión de su programa en Telemadrid: "Las huelgas son voluntarias"

Una escena de Silvia Intxaurrondo que no ha tardado en correr como la pólvora en redes y que Antonio Naranjo no ha dudado en comentar. "Espero que yo esta noche también pueda hacer el 'Análisis: Diario de la Noche' en Telemadrid aunque no me ponga brazaletes y esté absolutamente en contra de una huelga política para intentar, en vano, ayudar a Pedro Sánchez", ha sentenciado el periodista, echando por tierra la convocatoria de este miércoles y el gesto de la presentadora.

Espero que yo esta noche también pueda hacer el @analisisDN en @telemadrid aunque no me ponga brazaletes y esté absolutamente en contra de una huelga política para intentar, en vano, ayudar a Pedro Sánchez. pic.twitter.com/pwTqVyc1Pl — Antonio Naranjo (@AntonioRNaranjo) November 11, 2026

Sin embargo, minutos antes el también colaborador habitual de 'En boca de todos' en Cuatro no ha dudado tampoco en poner el grito en el cielo por la escena que La 2 Cat ha registrado esta mañana en 'Cafè d'Idees'. "Todo mi apoyo a Gemma Nierga. Ella, y los periodistas, tenemos que poder trabajar hoy. Y cualquiera que quiera hacerlo, también", ha condenado el periodista, haciendo referencia a cómo un grupo de manifestantes ha asaltado el espacio con pancartas al grito de "¡Viva la clase obrera!".

"Las huelgas son voluntarias. Trabajar, también", ha terminado recalcando Antonio Naranjo en su mensaje dirigido a la comunicadora de TVE, dejando más que clara su postura sobre la convocatoria de este 11 de noviembre y adelantando que su objetivo era no faltar a su cita con 'El Diario: Análisis de la noche' en Telemadrid.

Todo mi apoyo a @GemmaNierga. Ella, y los periodistas, tenemos que poder trabajar hoy. Y cualquiera que quiera hacerlo, también. Las huelgas son voluntarias. Trabajar, también. pic.twitter.com/v52qDkKkhI — Antonio Naranjo (@AntonioRNaranjo) November 11, 2026

Posteriormente, Antonio Naranjo ha confirmado en sus redes sociales que finalmente no podrá presentar este miércoles 'El análisis diario de la noche' en Telemadrid porque debido a los servicios mínimos pactados con los sindicatos, los magacines en directo de la cadena autonómica madrileña no se están emitiendo. "Lamento comunicarles que muy a mi pesar, y a pesar de todo el equipo del Análisis no vamos a tener programa. Nos encantaría contarles cómo ha ido la huelga, que ha ido muy mal para los convocantes, es decir para Pedro Sánchez y sus asociados, que son los sindicatos de CCOO y UGT, pero el derecho de huelga de los trabajadores de Telemadrid que dan soporte técnico a este programa lo ha hecho imposible", ha asegurado.

"Yo hoy no puedo hacer el programa, hoy mi equipo no ha podido hacer el programa pero en RTVE y en RNE no han parado, Silvia Intxaurrondo y Jesús Cintora, por no mencionar al resto de televisiones privadas próximas a Pedro Sánchez no han tenido ningún problema y los mismos sindicatos les han permitido hacer el programa. Y en este caso ha habido una excepción. Quizás sea porque les íbamos a contar ustedes la verdad. Lo siento mucho, les pido disculpas", sentencia al respecto volviendo a señalar a Silvia Intxaurrondo y a Jesús Cintora.

🔴 Lo siento, pero muy a mi pesar y el de mi equipo hoy no podré hacer @analisisDN en @telemadrid.



Y luego dicen que no es una huelga política. Qué lamentable todo. Curiosamente no les pasa lo mismo a Intxaurrondo, Cintora y compañía. pic.twitter.com/2UufE27mOj — Antonio Naranjo (@AntonioRNaranjo) November 11, 2026

En otro mensaje, Antonio Naranjo ha insistido en su ataque a los sindicatos y comparando su situación con la de Silvia Intxaurrondo. "Pues no, no puedo hacer hoy mi programa. Silvia sí. Lo siento mucho y me disculpo con ustedes. Pero CCOO y UGT sí permiten la propaganda pero NO la información", se lamenta. La diferencia es que su programa es de producción externa mientras que 'La hora de La 1' es producción propia de RTVE.





