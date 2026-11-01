Antón Losada señala con una sola frase lo que debe pasar con Óscar Puente tras el accidente en 'Malas Lenguas' de RTVE

Como era de esperar, 'Malas Lenguas Noche' dedicó una buena parte del programa de este sábado a abordar el trágico accidente ferroviario ocurrido el pasado miércoles en Urda (Toledo). En un momento dado, Jesús Cintora conectó con Antón Losada para conocer su opinión sobre la gestión llevada a cabo por el Gobierno y su predicción sobre el futuro político de Óscar Puente.

En menos de diez meses, dos graves accidentes en la Alta Velocidad han hecho que la ciudadanía pierda la confianza en el sistema ferroviario español. Pese a todo, el ministro de Transportes Óscar Puente descarta dimitir, como así dejó claro él mismo durante una comparecencia el pasado viernes: "Mi obligación es dar la cara. No era mi deber estar en el centro de mando aquel martes, pero ahora sí es mi deber estar al mando para explicar, para revisar y responder todo lo que pueda".

Además, aseguró que cuenta con el respaldo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y dejó claro que su principal cometido ahora es el de garantizar que se adopten las medidas necesarias para evitar que vuelva a ocurrir un accidente como el de Adamuz o Urda. "Siento un dolor inmenso por las víctimas y sus familias. Siempre estarán en mi memoria, pero no puedo dejar que el dolor me paralice, ni tampoco que me confunda. Es mi forma de entender la responsabilidad", afirmó el ministro.

Este sábado, Antón Losada fue preguntado por el tema durante su conexión en directo con 'Malas Lenguas Noche'. El periodista gallego se mostró contundente: "Yo no sé lo que hará Óscar Puente porque no tengo una bola de cristal, pero sé lo que haría yo. Yo dimitiría", aseguró, aunque matizó: "No porque signifique reconocer un error, porque a veces en la vida lo puedes hacer todo bien y aún así se producen cosas que son desagradables y eso no significa que sea tu responsabilidad o que sea culpa tuya, sino por una cuestión de responsabilidad política".

Antón Losada cree que Óscar Puente debería dimitir: "Tienes la confianza quebrada"

"Tú eres el ministro, eres el ministro del ramo. Ha habido dos accidentes en menos de diez meses y el propio presidente del Gobierno dice que hay una confianza quebrada en el sistema ferroviario. No lo digo yo, lo dice el presidente del Gobierno. Hombre, tú eres el ministro responsable de haber llegado a esa situación. Tienes la confianza quebrada por múltiples factores no necesariamente por tu gestión, aunque evidentemente tu gestión algo habrá tenido que ver", opinó Antón Losada, muy crítico con la gestión de Puente.

"¿Eres la persona indicada para recuperar la confianza en ese sistema quebrado? Sinceramente, yo creo que no. Yo no me consideraría la persona idónea para iniciar una nueva etapa para restaurar la confianza y sobre todo porque estamos ante una crisis. Y todas las crisis necesitan cerrarse de alguna manera y las crisis en política se cierran cuando se asumen las responsabilidades públicas", prosigue el colaborador del programa de TVE.

Según Antón Losada, "esa es la única manera de que las familias de alguna manera, vean la perspectiva de que la crisis se vea cerrada, de que la sociedad considere que alguien ha asumido la responsabilidad por lo que ha sucedido y que el resto de los actores políticos también tengan que asumir que efectivamente alguien se ha hecho cargo de la responsabilidad política. Por eso yo sí creo que es el momento, estamos ante una crisis que afecta a la confianza del sistema".

Y recuerda que "no estamos ante un incidente aislado, estamos ante dos accidentes graves. El propio Sánchez ha dicho que lo que está quebrado es la confianza en el sistema y eso exige cambios, exige transformación y exige, sobre todo que este problema lo asuma el máximo nivel de liderazgo para gestionar públicamente y afrontarlo públicamente", sentenció Antón Losada.