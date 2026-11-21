Antón Losada ha irrumpido en 'Malas Lenguas' este viernes para compartir una opinión que "pocos españoles" comparten tras el cara a cara entre Sánchez y Feijóo, tal y como la propia Esther Palomera ha aclarado antes de darle la bienvenida. El periodista ha explicado entonces por qué el líder del PSOE fue el verdadero ganador del debate a dos, recalcando cómo ha cumplido con varias exigencias que los españoles venían reclamando desde hace años.

"Creo que eres de los pocos españoles que sostienen esa afirmación. Arguméntanos un poco", ha comenzado señalando la copresentadora de 'Malas lenguas' nada más conectar con el politólogo, que ha trasladado su más sincera opinión sobre lo que se pudo ver este jueves en el frente a frente organizado por la Academia de la Televisión. "Yo es que llevo cuatro años reclamando salir del barro, sentido institucional, educación, capacidad de reconocer que el otro tiene razón...", ha comenzado enumerando.

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Antón Losada echa por tierra las críticas a Pedro Sánchez y lo proclama ganador del cara a cara con Feijóo: "Me dio lo que llevo cuatro años esperando"

Antón Losada y Gonzalo Miró en 'Malas Lenguas'

"Llevo cuatro años reclamando que alguien haga autocrítica y reconozca que a lo mejor ha hecho algo mal, que no es perfecto, y eso fue lo que hizo exactamente Pedro Sánchez", ha señalado entonces Antón Losada, aplaudiendo la actuación del líder del PSOE. "Intento ser coherente con lo que he reclamado durante estos cuatro años", ha insistido el periodista, lanzando entonces una crítica ante la "mayoría" descontenta por la intervención televisiva del candidato a la reelección.

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💢 "A mí me resulta desconcertante porque esto es lo que llevamos reclamando 4 años", subraya @antonlosada en #MalasLenguas pic.twitter.com/zDeqwcXU9E — Malas Lenguas (@MalasLenguas_Tv) November 20, 2026

Así, el también escritor no ha tardado en tirar de hemeroteca. "Me sorprende más la gente que reclama todo eso, que ha estado cuatro años reclamando todo esto igual que yo y ahora dice que Sánchez estuvo demasiado institucional, que me parece una crítica muy pinturera", ha denunciado ante Gonzalo Miró, Esther Palomera y compañía en La 2.

"O gente que le reprocha que no haya bajado al barro, que me parece una crítica todavía más pinturera, o que le reproche que haya pedido perdón. Pero, hombre... eso era lo que estábamos esperando", ha continuado señalando Antón Losada, manifestando su sorpresa ante muchas de las críticas. Así, ha querido repasar parte de la "autocrítica" que el Ejecutivo llevó a cabo durante el cara a cara.

"Cuando tienes más de cien muertos en dos trágicos accidentes de AVE, ¿qué otra cosa puedes hacer que pedir perdón? Cuando tienes escándalos tan dolorosos, sobre todo para un partido como el Partido Socialista, como Ávalos y las conversaciones que todos hemos escuchado, ¿qué otra cosa puedes hacer que pedir perdón?", ha expresado el politólogo.

"Entonces yo intento ser coherente. Sánchez me dio lo que yo llevo cuatro años esperando y por eso para mí fue ganador. ¿Por qué? Porque salió de su zona de confort e hizo lo que muchos le han reclamado durante estos últimos cuatro años", ha insistido Antón Losada durante su intervención.

En ese sentido, ha subrayado que Sánchez hizo este jueves todo lo que los españoles "llevan exigiendo" durante su legislatura. "Es lo que llevamos reclamando cuatro años: políticos con menos soberbia, políticos con algo más de empatía, políticos con capacidad de asumir sus responsabilidades, de hacer autocrítica, de reconocer incluso que puede que a lo mejor el otro tenga algo de razón, no toda, pero algo de razón", ha aseverado ante las cámaras,

"Entonces me resulta especialmente chocante que nos encontramos con Pedro Sánchez, que hace todo eso y ahora resulta que el problema es que no fue Pedro Sánchez. Pero hombre, llevamos cuatro años diciendo que el problema es que era demasiado Pedro Sánchez, que no era empático, que era soberbio, que era prepotente, que no asumía sus responsabilidades, que no hacía autocrítica...", ha terminado sentenciando Antón Losada. "No sé, a mí por lo menos me resulta desconcertante", ha expresado sobre el clamor general.