Antón Losada se planta en 'Mañaneros 360' y desmonta el bulo que Feijóo ha colado a Jordi Wild en su entrevista: "Era de dominio público"

El youtuber Jordi Wild ha publicado este viernes, primer día de campaña electoral por el 29-N, las entrevistas a los candidatos a la Presidencia; con la excepción de Santiago Abascal, que ha dado plantón en el último momento. Y 'Mañaneros 360' con Jesús Cintora ha ofrecido algunos de los fragmentos más relevantes. Entre ellos, uno de Alberto Núñez Feijóo hablando de las fotos del pasado con Marcial Dorado que le persiguen en la actualidad.

El líder del PP se ha enfrentado a un asunto incómodo que, si bien, no ha eludido ofreciendo unas explicaciones que Antón Losada ha desmontado desde el programa de La 1 de RTVE. Feijóo ha afirmado que conoció a esta persona "cuando no tenía nada que ver con el narcotráfico": "Le conocí en un contexto político. No había nada de narcotráfico, lo que se sabía es que se había dedicado en su momento al contrabando de tabaco".

"Cada uno es responsable de sus fotos. Yo prefiero tener esta foto a toda la colección que tiene Sánchez", ha añadido el candidato popular a la Moncloa, en una clarísima referencia a la imagen del Peugeot de Pedro Sánchez con José Luis Ábalos, Santos Cerdán y Koldo García.

Tras escuchar estas palabras del político gallego, Antón Losada ha tomado la palabra y ha desarticulado ese discurso con un dato revelador: "Ese mismo año 'Informe Semanal' dedicó un reportaje al narcotráfico en Galicia y salía Marcial Dorado en el todoterreno que sale en otras fotografías que no son de verano, sino de unas vacaciones que pasaron juntos en invierno".

Antón Losada, tajante: "La explicación que da Feijóo no es cierta"

"Es un error recurrente en Alberto Núñez Feijóo el decir que Dorado no tenía nada que ver con el narcotráfico porque efectivamente era el cerebro que estructuraba la red de narcotráfico. Era el Secretario de la Cámara de Comercio de Vilagarcía, una persona de una enorme prominencia en el PP, recaudador de fondos para el partido y era el arquitecto de la red de narcotráfico más potente que había en aquel momento. De hecho, ya estaba siendo investigado por ello", ha continuado exponiendo el también escritor, desbaratando así el argumentario.

"Vuelvo a dar el dato: 'Informe Semanal' lo sabía. Si en este programa lo sabían... es bastante lógico de entender que lo sabía. Ya en otra entrevista Feijóo dijo que no lo sabía porque en aquella época no había Google", ha recordado Antón Losada con cierta retranca. "El tema aquí no es la foto; es la explicación que da y la explicación que da no es cierta", ha sentenciado, subrayando que lo que ha contado a Jordi Wild es un auténtico bulo.

"Era de dominio público y estaba siendo investigado por la Justicia que Marcial Dorado no es que estuviera conectado con el narcotráfico, es que era una pieza fundamental de la mayor red en Galicia en aquel momento", ha insistido el tertuliano en 'Mañaneros 360'.