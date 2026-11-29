Este domingo 29 de noviembre, Antena 3 cambiará su programación a última hora de la tarde y durante todo su prime time para ofrecer un especial informativo sobre las elecciones generales del 29-N. Esto conllevará que la cadena de Atresmedia relegue la emisión de la serie 'El Secreto' al late night.

De este modo, la ficción turca quedará apartada de su horario habitual este domingo y los fans tendrán que esperar hasta las 00:45 horas para disfrutar del capítulo 13 de la primera temporada de 'El Secreto', una vez haya acabado el especial informativo de 'Antena 3 Noticias'.

Así, aunque podría haberle dado descanso una semana, Antena 3 ha optado finalmente por mantener la serie turca en la noche del domingo aunque por primera vez la ficción se emitirá fuera del prime time y no comenzará hasta casi la madrugada compitiendo contra los especiales informativos de La 1, Cuatro, La Sexta y La Séptima así como con la nueva gala de 'GH VIP: Noche de confesiones' en Telecinco.

Como decimos, 'Antena 3 Noticias' se volcará este domingo con los comicios con boletines informativos a lo largo de la mañana a las 11:00 y 13:00 horas. Después, en la primera edición del informativo conducido por Matías Prats y Mónica Carrillo se informará sobre el desarrollo de la jornada, incluyendo conexiones con distintos puntos de España para conocer la última hora de partidos, políticos, colegios electorales.

A partir de las 19:30 horas, Antena 3 emitirá un programa especial con Vicente Vallés al frente, que se prolongará hasta el final del recuento electoral. Este espacio contará con analistas como Carlos Alsina, Pilar Velasco, Iván Redondo, José Manuel García-Margallo, Javier Caraballo y Gema Huesca, así como con el corresponsal parlamentario de Antena 3 Noticias Raúl Marqueta. Todo ello con un amplio despliegue que incluirá a reporteros en las sedes de los principales partidos de ámbito nacional y autonómico.

Así queda la programación de Antena 3 este domingo 29 de noviembre:

16:00 horas - Multicine: 'En guerra con mi abuelo'

17:50 horas - Multicine: 'Todo sobre mi padre'

19:30 horas - Especial Informativo: Elecciones generales 2026

21:00 horas - Especial Informativo: Elecciones generales 2026

22:00 horas - Especial Informativo: Elecciones generales 2026 (Los Datos)

00:45 horas - 'El secreto' (nuevo capítulo)

Avance del capítulo de 'El secreto' de este domingo 29 de noviembre

En el nuevo capítulo de 'El secreto', el delincuente que ha entrado en el hotel comienza a disparar contra las personas que se encuentran a su alrededor y Axel, el hijo de Tibet, acaba falleciendo.

Unos agentes de los servicios sociales entrevistan a Zeynep y Serhat para descubrir si son un matrimonio adecuado para adoptar a Kader. Por su parte, Berrak miente y culpa a Zeynep de haberla pegado hasta acabar con la vida de su bebé.

Tibet dice a Zeynep que no puede perder a Kader y le pide que se vaya a vivir con ella si quiere cuidar de la niña. Además, solicita su adopción.

Serhat descubre que su hermano Cihan está detrás de la llegada de inmigrantes ilegales al hotel. Y Berrak cuenta a sus hijas que Serhat y Zeynep se han casado a escondidas.