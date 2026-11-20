Este jueves 19 de noviembre el país se paralizó por el cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, los dos principales candidatos a las elecciones del 29-N. Diez millones de espectadores de media siguieron el debate electoral por alguna de las cadenas que lo retransmitieron. Organizado por la Academia de la Televisión y moderado por su presidenta, María Casado, el formato no estuvo exento de críticas entre sus masivas reacciones.

Anna Bosch, la histórica corresponsal de RTVE que se jubiló hace unos meses tras casi cuatro décadas trabajando en la corporación pública, fue una de las más duras con la Academia por la forma de organizar el debate cara a cara. Y es que, una de las críticas más repetidas por los usuarios de las redes sociales, fue la falta de verificación de los datos falsos que coló el líder del PP. Ni la moderadora ni su adversario le corrigieron en ningún momento y hubo que esperar al final del cara a cara para conocer las mentiras que se habían dicho.

"Dos monólogos, barra libre para datos falsos, medias verdades y mentiras. Sin contrastar en directo, sin hacer preguntas y repreguntas, el tiempo tasado como única moderación. No son debates, no son espacios informativos", ha escrito Anna Bosch en su cuenta de X. Una opinión que es la compartida por muchos espectadores de la red social. "Los bulos, mentiras, corren como la pólvora. Cuando llegan las verificaciones es demasiado tarde. Es un fracaso que en 2026 no se contraste en directo. Poner en evidencia al política, informar al ciudadano", escribía un seguidor de Anna Bosch a modo de respuesta.

Dos monólogos, barra libre para datos falsos, medias verdades y mentiras. Sin contrastar en directo, sin hacer preguntas y repreguntas, el tiempo tasado como única moderación.

No son debates, no son espacios informativos.#CaraACara2026 #CaraACaraRTVE — Anna Bosch (@annabosch) November 20, 2026

Anna Bosch critica el formato del cara a cara entre Pedro Sánchez y Feijóo y recibe un aluvión de mensajes

En la misma línea, otro escribía lo siguiente: "Un monólogo. El otro nunca se produjo por que cuando Sánchez empezaba a hablar Feijóo se ponía a hablar a la vez de lo suyo. En 2023 ya ocurrió lo mismo. Igual lo que toca es que la Academia de la TV ponga los medios para que las reglas se cumplan, incluso apagando micros". "Totalmente de acuerdo, Anna. Lo que me sorprende es que la gente tenga tan claro ganador. Para mi gusto ganó el sueño, porque más aburrido no pudo ser. Un debate en estos términos tan encorsetados no tiene sentido alguno", añadía otra tuitera.

También hay quien culpa a María Casado por no intervenir cada vez que Feijóo interrumpía a Sánchez o cada vez que el líder del PP soltaba alguna mentira: "Si hubiese alguien que moderara y cortara las mentiras, eso sería bueno". "Formato obsoleto en forma y objeto"; "Exacto. En el año 2026 es anticuado y aburrido", eran otros de los comentarios que se pueden leer como respuesta al tuit de Anna Bosch.