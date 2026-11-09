Si hay una mítica periodista de RTVE que ha demostrado no tener miedo nunca a pronunciar lo que piensa sobre los programas de la casa es Anna Bosch. La célebre corresponsal, que se jubiló hace unos meses, no ha dudado en utilizar su cuenta de "X" para dejar claro lo que piensa de la entrevista de Santiago Abascal en 'La Revuelta'.

En concreto, la periodista se ha pronunciado ante la polémica abierta por el tipo de público que formará parte de 'La Revuelta' este lunes durante la entrevista del líder de Vox. Y es que el pasado viernes fueron muchos los que denunciaron en las redes que tenían cerrada su asistencia al programa de este lunes y les estaban desconvocando.

Así, desde la productora de 'La Revuelta' se envió un e-mail a las personas que tenían cerrada su presencia este lunes en el espacio de David Broncano para cancelarla. Lo hacían argumentando que "por circunstancias especiales", el programa de La 1 "se va a grabar en condiciones distintas de público".

Pues bien, poco después, La Séptima destapó que desde Vox se estaba censurando al público habitual de 'La Revuelta' y que estaban imponiendo a RTVE llevar su propio público. Algo que desde la cadena pública rechazaron. A partir de ahí empezó un pulso que se resolvió aceptando que el público que participara este lunes en el programa fuera de agencia. Aunque según se ha desvelado en 'En línea', el programa de Sarah Santaolalla en La Séptima ha sido Vox quién ha facilitado las listas de espectadores.

Y sobre esta polémica se ha pronunciado de forma clara y rotunda Anna Bosch. La ex corresponsal de RTVE ha opinado con una frase compartida por muchos. "Este es el programa, si quieres, vienes, y si no, pues no", sentencia. Así, la periodista muestra su repulsa a que TVE y 'La Revuelta' hayan permitido que Santiago Abascal lleve a su propio público y hayan alterado el curso normal del programa.