Andreu Buenafuente regresa a RTVE un año después de su retirada con un formato especial en la programación de La 1

Andreu Buenafuente vuelve a La 1 de RTVE después de su retirada de la televisión por salud mental. Un paréntesis que provocó el final de 'Futuro Imperfecto', su programa de humor y entrevistas en el prime time de la cadena estatal, y que, finalmente, se cayera de la retransmisión de las Campanadas 2025-2026 junto a Silvia Abril.

Ahora, cuando se cumple casi un año de aquella decisión, el popular comunicador catalán prepara su retorno a la pequeña pantalla en la TV nacional con un formato especial titulado 'Reír para vivir' que estará producido por la corporación pública en colaboración con la compañía El Terrat ('La Revuelta').

En este espacio Andreu Buenafuente mantendrá una sosegada entrevista con Tortell Poltrona, uno de los payasos más destacados a nivel internacional, en la carpa de su Circ Cric al pie del Montseny en Barcelona. Con una dilatada carrera, Tortell sigue actualmente desarrollando su faceta humanitaria a través de 'Payasos Sin Fronteras'; organización creada hace más de treinta años para llevar la risa a los más pequeños en zonas de conflicto de todo el mundo.

RTVE informa de que la emisión incluirá la participación especial de la actriz Silvia Abril y la payasa Montserrat Trías y combinará una charla íntima bajo la lona del circo con declaraciones de algunos de los miembros del equipo de Tortell y con el acceso exclusivo a un archivo audiovisual y personal acumulado por el payaso durante todos estos años de trayectoria.

"Siempre he pensado que los clowns son los poetas de la comedia. Un arte antiguo y eterno, reservado solo para una élite de los comediantes. Me acercaré a Tortell como alguien al que admiro, respeto y del que tengo mucho que aprender", ha avanzado el propio Andreu Buenafuente en declaraciones.

En 'Reír para vivir', que destaca por su valor de servicio público al explorar el impacto social de la risa a través de la mítica ONG 'Payasos Sin Fronteras', se mostrará cómo la comedia es el primer auxilio psicológico en zonas de guerra o desastres naturales. De momento, todo parece indicar que se tratará de una entrega única para el horario de máxima audiencia de La 1 en una fecha por determinar.

Mientras tanto, sigue en interrogante la reanudación de 'Futuro Imperfecto'. TVE prefiere no aclarar nada al respecto del futuro de un tipo de formato que fue reemplazado por 'El perro andaluz' con Manu Sánchez. Lo cierto es que, aunque se reincorporó a su programa en La SER a finales de febrero, Buenafuente ha esquivado la intensidad de la televisión, a la que ahora se vuelve a enrolar solo puntualmente mediante el citado espacio.