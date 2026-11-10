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Anabel Alonso, corta y al pie pero contundente con sus palabras hacia 'La Revuelta' y RTVE por claudicar ante Abascal

Pedro Jiménez por Pedro Jiménez

Anabel Alonso, clara y rotunda ante la entrevista de Broncano a Santiago Abascal en 'La Revuelta': "Aceptar el veto al público me parece un precedente inadmisible y peligroso"

Santiago Abascal, Anabel Alonso y David Broncano
Santiago Abascal, Anabel Alonso y David Broncano | Montaje El Televisero

Anabel Alonso ha opinado con la contudencia que le caracteriza sobre una de las grandes polémicas de la entrevista de Santiago Abascal en 'La Revuelta': la cesión de RTVE y el equipo del formato ante la propuesta de Vox de hacerse cargo del público a través de una agencia. Así, los ultraderechistas condicionaban el 'sí' a aparecer en el programa de TVE a un veto al perfil de izquierdas y marcadamente progresista que suele acudir al teatro.

El objetivo, evitar que Abascal tuviera que exponerse a situaciones incómodas como abucheos o cualquier otro tipo de manifestación contraria que ensombreciera el desarrollo de la entrevista. Una convocatoria ad hoc que ha causado un profundo malestar entre los seguidores del show de La 1, que se han mostrado decepcionados con que se haya claudicado ante las intromisiones de la extrema derecha.

Por su parte, David Broncano no esquivó esta controversia y dio las explicaciones pertinentes antes de recibir a Santiago Abascal: "Había cierto temor a que el público habitual del programa dificultase una conversación y rompiese el ritmo de entrevista política y nos solicitaron encargarse ellos de la gestión del público. Lo han hecho a través de una agencia y a nosotros nos ha parecido bien".

Después, con Abascal ya al lado, el jiennense ahondó en esa "anomalía" en la composición del público: "Yo entendí que el público nuestro podría interferir y abuchear y silbar". "Vosotros conocéis mejor a vuestro público", replicó el político. "Creo que te habría recibido con algún abucheo y me habrían apoyado más a mi. Lo que pasa es que lo habéis transformado en un público más de izquierdas. Antiguamente en 'La Resistencia' había una representación estadística más general de España, pero es cierto que, como estuvisteis bastantes meses diciendo que esto era un panfleto estalinista, se polarizó mucho la percepción del programa en la gente", le confrontó Broncano.

Anabel Alonso: "Aceptar el veto al público me parece un precedente inadmisible y peligroso"

"¿O sea que la culpa del público que tenéis es nuestra?", le preguntó el dirigente de Vox mientras David admitía los pros del nuevo público: "Estoy contento con esta gente hoy aquí porque creo que ayuda. A mi no me gustaría que la entrevista acabase con tú excusándote en que el público nuestro te había abucheado". "Me parece razonable pero que tampoco interrumpan con 'presidente, presidente'", zanjó entre risas Santiago Abascal, pues, efectivamente, le recibieron con ese tipo de cánticos.

Pues bien, esa normalización o relativización de un acto de censura en toda regla por parte de la formación de ultraderecha para obtener un público a la carta y favorable está siendo duramente criticada. Y entre esas voces se encuentra la actriz Anabel Alonso, que se ha pronunciado en su cuenta oficial de 'X' con una frase corta y al pie pero incontestable: "Aceptar el veto al público me parece un precedente inadmisible y peligroso".

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Sobre la firma

Pedro Jiménez

Soy redactor, editor y subdirector de El Televisero, portal televisivo de referencia con 16 años de historia.

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