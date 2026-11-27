Ana Rosa Quintana se ha pronunciado ante el controvertido 'y tú calladita' de Alberto Núñez Feijóo a Ada Colau durante el debate electoral a cuatro. Un desliz que ha desatado la polémica y que promete marcar lo que resta de campaña ante el 29-N.

La presentadora ha dedicado su editorial en Telecinco a analizar el encuentro de los cuatro principales candidatos a la Presidencia del Gobierno y, en mitad de su alocución, ha aludido a ese episodio concreto que le ha granjeado acusaciones de "machismo" al líder del PP.

"Se acaba la campaña y Sánchez calladito. Sigue sin responder a las preguntas que queremos saber: el Presidente no aclara si va a exigir a Zapatero la comisión por el rescate de Plus Ultra. También calló cuando le preguntaron por su hermano y su mujer. Dio la calla por respuesta cuando le preguntaron si va a dimitir si pierde las elecciones. Y también permaneció en silencio sobre quién pagó sus primarias. Sánchez usó el comodín del bulo doce veces", ha comentado de entrada.

"No dijo ni una sola vez Ceuta e hizo mutis por el foro. Y ahora promete la legislatura de la vivienda para hacer lo que no ha ocurrido en ocho años", ha reprochado Ana Rosa Quintana, que, acto seguido, ha afirmado que "Sánchez, como buen Peter Pan, utilizó a Colau como su Ada madrina para apoyarse en ella".

Y en ese momento ha tratado la frase de la discordia de Feijóo. La presentadora ha recordado literalmente cuál fue la declaración completa: "Buena gestión es ponerse al frente de Paiporta y usted calladita". "Sánchez vio la ventana de oportunidad para llamar machista a Feijóo. A la frase le faltaba, la verdad es que sí, un verbo", ha apostillado Ana Rosa, señalando así un error en el candidato popular.

La comunicadora de Mediaset cree que esa interpelación debió ser: "Usted durante la DANA permaneció calladita". "Y como faltó ese verbo, pues pareció un imperativo", ha lamentado, dando así un toque de atención a Núñez Feijóo por un patinazo que puede suponer un alto peaje en las urnas.

Por último, Ana Rosa Quintana ha zanjado su intervención asegurando que para ella fue "un debate aburrido" en el que "Sánchez y Colau debatieron como un bloque" y en el que la representante de Frente Amplio "despertó al fin" ante un Abascal y Feijóo que "ni se miraron".