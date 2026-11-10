Ana Rosa Quintana da eco a esta teoría sobre la entrevista de Broncano a Santiago Abascal en 'La Revuelta' y trae cola

Ana Rosa Quintana ha tratado la entrevista a Santiago Abascal en 'La Revuelta'. Una polémica aparición de la que David Broncano ha salido muy mal parado. El humorista se ha convertido en la gran diana del público por el sorprendente tono que adoptó, alejándose de la comedia y de la idiosincrasia del programa y enfundándose en el traje de periodista sin serlo.

El error de planteamiento y los términos en los que se desarrolló la intervención del líder de Vox han provocado una profunda decepción entre la audiencia habitual del programa de RTVE, que, en opinión de muchos, contribuyó a que el dirigente de la ultraderecha quedara blanqueado y humanizado ante los 4,8 millones de televidentes que sintonizaron la emisión.

Sobre ello ha hablado Ana Rosa Quintana en su matinal en Telecinco. La periodista ha afirmado que Santiago Abascal "se adentró en territorio hostil" con su visita a 'La Revuelta'. "El líder de Vox se enfrentó a un tenso debate. Yo creo que Abascal iba preparado para algo más ligero, con un poco humor, pero no, Broncano se puso en plan periodista intenso", ha resumido la comunicadora.

"El programa anoche no fue de humor. Broncano buscó una entrevista de periodista, pero sin las tablas de un periodista y Abascal ganó, saliendo humanizado", ha valorado la colaboradora Estefanía Molina. "No sé si fue la intención, pero desde luego hubo una operación de blanqueamiento. El propio Broncano y TVE tienen que estar lamentando esta idea", ha opinado Javier Casqueiro.

En ese momento, Ana Rosa Quintana ha recogido la teoría que ha circulado en las últimas horas sobre si detrás de ese planteamiento fallido de entrevista en 'La Revuelta' hubo una intención de que Abascal saliera airoso y victorioso de cara a las elecciones del 29 de noviembre. "A lo mejor esta era la intención: darle más votos a Vox", ha señalado la presentadora, deslizando así una estrategia de caciquismo para robar sufragios al PP, con quien se disputa el electorado. "Bueno, se ha invitado al líder del PP también eh", le han rebatido en plató.

Por último, Ana Rosa ha puesto el acento en el comportamiento de David Broncano y en sus maneras de enfocar la charla con el dirigente de extrema derecha: "La gestualidad delata. Abascal entró relajado y Broncano estaba súper serio (...) Humildemente, no te puedes poner a discutir con el entrevistado. Tienes que preguntar y repreguntar".