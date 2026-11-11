Ana Rosa frena la intervención de Eduardo Inda por cómo se refiere a David Broncano y se planta con este alegato: "No nos metamos"

Ana Rosa Quintana ha sorprendido este miércoles al desmarcarse de su crítica inicial sobre la entrevista de Santiago Abascal en 'La Revuelta' saliendo en defensa de David Broncano. La presentadora no ha dudado en cortar un comentario contra el humorista durante 'El programa de AR' poniendo en valor cómo ha atajado la polémica y "el lío" en el que RTVE le metió a él y su programa con este encargo.

La periodista se encontraba en plena mesa política siguiendo los piquetes que han marcado las manifestaciones del 11N esta mañana cuando Eduardo Inda no ha dudado en lanzar una desafortunada comparación. "A mí me dan más pena que Broncano porque están haciendo el ridículo", ha manifestado el director de OK Diario sobre los manifestantes de la huelga general antes de que la presentadora le cortase de lleno.

Ana Rosa Quintana sale en defensa de David Broncano y pone en valor su 'mea culpa' tras la entrevista de Santiago Abascal: "Ha tenido la decencia de dar la cara"

Ana Rosa Quintana y David Broncano

"No nos metamos con Broncano, que luego hablaremos de él", ha espetado entonces Ana Rosa Quintana, parando los pies a su colaborador. "Broncano ha tenido la decencia de atender a los medios de comunicación y de dar la cara", ha continuado explicando ante el revuelo formado en la mesa por su defensa de 'La Revuelta', aclarando que la respuesta del comunicador es motivo de aplauso.

A su vez, la conductora de 'El programa de Ana Rosa' no ha dudado en recordar cuál es el papel del humorista en La 1 y el registro original de su formato de entrevistas. "Broncano es una persona que hace un programa de entretenimiento y de humor y le han metido en un lío", ha sentenciado la comunicadora, aclarando que "no siente pena" por él.

"Es de agradecer que haya dado la cara. Igual que decimos una cosa hay que decir la otra", ha reconocido Ana Rosa Quintana, que minutos después retomaría la polémica indagando en su defensa del humorista y el duro papel que se le asignó. "Ayer Broncano tuvo que pedir disculpas. Tampoco entiendo por qué tenía que pedir disculpas por la polémica entrevista a Santiago Abascal", ha expresado.

Ana Rosa sale en defensa de David Broncano tras su entrevista a Abascal



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"Digo que no entiendo por qué se tiene que disculpar por llevar a la tercera fuerza política a Televisión Española", insistía la presentadora de Telecinco, reconociendo el mérito del presentador. "Él hizo algo que no hace nadie, que es dar la cara, explicarse y pedir perdón por no estar a la altura", ha terminado sentenciando la comunicadora, distanciándose de su crítica inicial de este martes.

Y es que, durante la mañana posterior a la tensa entrevista del líder de Vox en 'La Revuelta', Ana Rosa Quintana señaló a David Broncano por abandonar su registro habitual para adoptar una actitud más seria que nada tiene que ver con el programa. "Yo creo que Abascal iba preparado para algo más ligero, con un poco de humor, pero no, Broncano se puso en plan periodista intenso", explicó. la presentadora.

De igual forma, puso en duda la habilidad del humorista para conducir una conversación de tal calibre, mostrándose muy crítica con su faceta de entrevistador. "Al final creo que el problema de todo esto es que ha habido un resultado indeseado, que es que ha quedado mejor Santiago Abascal que ellos", aseguró la periodista apenas unas horas después de la entrevista.