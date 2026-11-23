Silvia Intxaurrondo ha sido diana de un fuerte ataque desde 'El programa de Ana Rosa' durante la emisión de este lunes 23 de noviembre. Eduardo Inda, director de 'OKDiario' y colaborador de cabecera de Ana Rosa Quintana, ha arremetido contra el rostro de RTVE con una gravedad que la presentadora no solo no ha frenado, sino que además ha permitido.

Todo ha comenzado cuando la veterana comunicadora de Mediaset ha afirmado, con retranca, que "en esta campaña hay más entrevistas que nunca". Ese retintín a la hora de apuntarlo se explica por el 'no' rotundo de Pedro Sánchez a su programa, pues el Presidente del Gobierno ha decidido declinar su invitación y no otorgarle el más mínimo rédito económico con una aparición que, indudablemente, generaría grandes audiencias.

"Feijóo va lanzado. Cuando coges velocidad de crucero, es difícil parar. A Feijóo le sale todo bien y a Sánchez todo mal", ha apostillado Eduardo Inda, rendido al líder del PP por cómo se está prodigando en esta campaña electoral, enmendando, a su juicio, los errores del 2023. Por su lado, Pilar Gómez, periodista de 'Artículo 14' ha alertado al respecto: "Esta semana para Feijóo es muy complicada". Y en ese sentido, ha recordado lo ocurrido en TVE con Silvia Intxaurrondo en la víspera de las elecciones del 23-J.

En ese momento, y ante las informaciones que apuntan a que Feijóo aceptaría la entrevista con la periodista vasca el próximo viernes (algo que no está confirmado oficialmente), Inda se ha mostrado crítico: "No comprendo que vaya con Intxaurrondo porque es legitimarla". "Hay que ir a todas las entrevistas", ha rebatido Gómez. "No, perdona, ¿cómo que hay que ir a todas? Pues no lo están haciendo. Sánchez no ha venido aquí ni ha ido a 'El Hormiguero'", ha saltado Ana Rosa Quintana.

"Lo de ir con Silvia Intxaurrondo a mí no me gusta porque es legitimar a una manipuladora y al sanchismo. Es una propagandista, no es una periodista", ha soltado a bocajarro Eduardo Inda, atacando vilmente a la conductora de 'La hora de La 1' con la complicidad de toda la mesa de 'El programa de AR'; incluida la propia Ana Rosa Quintana.

Por su parte, Alberto Sotillos, tertuliano también asiduo, ha confrontado, no las ofensas, sino el hecho de que afirmara que Feijóo no debe ir al programa de RTVE: "Tú vas a enfrentarse a unas preguntas y tienes que ser capaz de enfrentarte a todos los periodistas". "Eso no es una entrevista", ha reiterado Inda en su empeño por desacreditar a Intxaurrondo.

A continuación, Ana Rosa Quintana, lejos de sacar la cara por su compañera y de reprobar al controvertido comentarista, se ha referido a su liderazgo en audiencias con un tono irónico. "Bueno, vamos a ver, las audiencias dicen que es la que tiene más audiencia por la mañana", ha verbalizado la de Usera mientras ponía caras, esbozaba una media sonrisa y cruzaba la mirada con Inda, que ha reaccionado con un "ja ja ja" de incredulidad. Lo cierto es que no es la primera vez que se ponen en entredicho los datos de audiencia en el matinal de Telecinco.