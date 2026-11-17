Ana Rosa Quintana ha abierto su programa en Telecinco con la tensa e incómoda entrevista que Pedro Sánchez protagonizó junto a Carlos Franganillo en los informativos de la cadena. El presidente del Gobierno apareció en Mediaset casi tres años después de su última intervención; en un encuentro que quedó empañado por el descontrol en el tiempo, que desembocó en un desencuentro entre el periodista y el dirigente socialista, que se quejó de las interrupciones y del poco espacio para responder a las preguntas.

Esto fue precisamente lo que desató una oleada de críticas en redes sociales, cuestionándose la labor del conductor y director de 'Informativos Telecinco'. Sin embargo, la comunicadora, como es lógico, ha sacado la cara por su compañero a través de su editorial. "Sánchez dijo ayer que es presidente del Gobierno 24/7 con independencia de su código postal. En vez de salir corriendo, se podría haber quedado de vacaciones en el parador de Ceuta. De Paiporta (Valencia) también salió corriendo y tampoco se le vio en la Catedral de Toledo por el funeral de las víctimas de Urda", ha comenzado recriminando.

"El código postal que no le ha sentado nada bien a Sánchez es el 28040, que es el de Telecinco. Por fin le han hecho una entrevista. Ya era hora. Ayer dejaron de hacerle la pelota. Fue aquí, en Mediaset, donde dejaron de bailarle el agua. Al fin se enfrentó a un periodista y, como no le gustaba lo que le preguntaba nuestro compañero, solo se le ocurrió reñirle por hacer su trabajo. Sánchez se tiene aprendidas todas las respuestas que le dicta su ejército de 959 asesores, pero algo le salió mal ayer porque un periodista le sacó de sus casillas desde la templanza y la pregunta incisiva", ha sentenciado, ensalzando así el trabajo de Franganillo.

Ana Rosa: "El presidente dijo ayer: "No me escondo, siempre doy la cara". Este es el mejor chiste de Sánchez. No dio la cara en el funeral de Urda, ni en Ceuta, ni en El Hierro, ni en Paiporta".#anarosa #sánchez #entrevista pic.twitter.com/QRmRxhMnV8 — El programa de AR (@programadear) November 17, 2026

"Está acostumbrado a los masajes y, cuando no hay masajista, se pone nervioso", ha añadido Ana Rosa Quintana, que ha apuntado a que "se le ha visto por primera vez alterado, nervioso y como realmente es". Acto seguido, la presentadora ha contado con el propio Carlos Franganillo en directo para comentar todo lo ocurrido anoche. Una oportunidad que el asturiano ha aprovechado para admitir que hubo tensiones y para entonar el mea culpa por el cuestionable manejo del tiempo.

"Sacaste mucha verdad. Hiciste las preguntas que había que hacer. Es verdad que no es lo mismo tener un tiempo de 30 minutos que tenerle dos horas. Es mucho más complicado lo que hiciste y lograste sacar a ese Pedro Sánchez que no es el que la gente conoce", le ha felicitado Ana Rosa. "Algunos sí le conocemos", ha añadido con el rostro serio, evidenciando -una vez más- que su 'cruzada' contra el líder del PSOE es una cuestión personal.

Entretanto, Ana Rosa Quintana ha confirmado la negativa del Presidente a sentarse en su formato: "Me siento un poco abandonada por Sánchez. No me quiere, no ha querido venir aquí... Bueno, él se lo pierde". "Yo le hubiera tratado con mucho cariño, pero así es la vida. La fuerza del amor yo no la he sentido", ha ironizado, aludiendo indirectamente a esa escenificación que hicieron Sánchez y su mujer, Begoña Gómez, en el arranque de campaña.

"Esto no me había ocurrido nunca, que me rechazaran de esta manera", ha continuado con sorna. Mientras tanto, el equipo del magacín matinal de Telecinco ha vuelto a extender una invitación al candidato a la relección: "Desde el programa, volvemos a invitar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras sus continuos desplantes". A la par, en un rótulo en pantalla, han planteado la siguiente pregunta: "¿Por qué no se atreve a venir a 'El programa de AR'?".