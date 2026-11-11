Ana Pastor se pronuncia en unos incontestables términos sobre la polémica de Broncano con Abascal desde Atresmedia

Después de que 'Más vale tarde' haya accedido a las primeras palabras de David Broncano tras la polémica que se ha generado en torno a su entrevista a Santiago Abascal en 'La Revuelta'; el programa de Iñaki López ha aprovechado también la presencia de Ana Pastor para conocer cuál era su visión de lo visto el lunes en el programa de TVE.

Y es que este martes son muchos los rostros que se han manifestado a favor y en contra del papel que realizó David Broncano en su entrevista con el líder de Vox y en si TVE hizo bien o no en permitir que el formato de 'La Revuelta' se adulterara y se permitiera que la formación de ultraderecha llevara su propio público.

En su caso, Ana Pastor ha querido sumarse a las palabras de apoyo al humorista y presentador de 'La Revuelta' como había hecho también el propio Iñaki López. "No se le puede reprochar a Broncano que no sea sincero. Entre otros cosas ha admitido, entre otros pecados, que no era su formato y que no lo hizo especialmente bien", ha aseverado el presentador de 'Más vale tarde' tras volver a escuchar las declaraciones del humorista.

"Vamos, 100 por cien. Yo conozco a Broncano, le conoce mucha gente en la profesión, y yo creo que le honra. Error cometido y error reconocido. Esto no es tan habitual", ha defendido por su parte Ana Pastor tras escuchar las palabras del cómico entonando el mea culpa y confesando que "la he cagado".

"Luego yo creo que hay un pecado original previo. El error cometido yo creo que lo ha explicado él muy bien, y no hace falta que lo repitamos. Que es el tema del público, ofrecerles unas circunstancias, aunque en su cabeza sonara muy bien, que no son las que se debían ofrecer. Pero creo que hay un pecado original previo, que es que en la televisión pública, en la que yo he trabajado muchos años, decide abrir la puerta primero a Pedro Sánchez, y después a Rufián y demás, a políticos progresistas en un formato que no hace ese tipo de entrevistas y luego a partir de ahí todas las fichas del dominó que hemos visto", ha seguido opinando la presentadora.

Ana Pastor defiende a Broncano y pide una reflexión a los periodistas

Después, Ana Pastor se ha fijado en otro detalle muy importante de toda esta polémica. "Yo estoy en contra del debate de si los políticos deben ir a este tipo de formatos. Hombre, solo faltaba, que estamos hartos de decir que si Jimmy Kimell. Ya Andreu Buenafuente hace muchos años en esta casa hacía entrevistas y creo recordar una a Zapatero. Lo que si quiero hacer el debate es de cómo hacemos estas entrevistas. Pero para todos. Porque a mí me sorprende la cantidad de ataques que está recibiendo Broncano desde la teórica prensa progresista, y me sorprende que son los que le estaban esperando", ha reflexionado la presentadora.

"¿Qué te parecen esas acusaciones de que con su entrevista ayer Broncano blanqueó el fascismo?", le ha preguntado Iñaki López. "Yo estoy muy a favor de que la gente opine, por supuesto la gente de la calle, y los que no nos dedicamos a esto, solo faltaba que no pudiesen opinar en redes y donde quieran. A mí lo que me sorprende es nuestro oficio, porque si somos coherentes, que es lo único que compensa, tenemos que decir que entonces vamos a criticar todo el rato todo porque a mí esto de hacer la crítica sin hacer la autocrítica a mi no me gusta", ha añadido.

Ha sido ahí cuando Ana Pastor ha hecho autocrítica y ha recordado lo que le pasó ella a una vez cuando entrevistó a Esperanza Aguirre. "Yo cometí muchos errores en esa entrevista, la hice muy mal, porque ella entró como un toro y yo también, a criticar a La Sexta y entonces me desvió de la entrevista y yo entré. Ese fin de semana Julia Otero, a quién yo respeto mucho, me dio duro y a mi me dolió porque era Julia Otero y porque lo que decía tenía toda la razón. La gente de la calle puede criticarnos, pero para mí el problema es el oficio que está criticándole a Broncano lo que no le critica a otros periodistas progresistas por hacer bien, mal o regular su trabajo en esta casa, en TVE y en todas partes", ha reconocido.

"Si queremos opinar, hagámoslo con todos. Yo también tenía críticas a Broncano pero no lo hice en Twitter sobre todo proque no lo hice tampoco de otras entrevistas. Creo que no aportamos mucho sino más ruido y más piedras contra nuestro propio tejado", ha concluido Ana Pastor.