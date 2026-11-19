Ana Pastor se ha sumado al especial de 'Al Rojo Vivo' de este jueves con motivo del cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, que arrancará a las 22:00 horas. Y mientras comentaba el plató escogido para el debate frente a frente con Antonio García Ferreras, la presentadora no ha dudado en trasladar un mensaje a María Casado, que será la encargada de moderar el encuentro entre ambos candidatos a la presidencia.

"Es exactamente igual", ha comenzado señalando la periodista mientras observaban la puesta en escena del cara a cara, comparándolo con el que Atresmedia utilizó hace tres años. "Antonio Vázquez es quien ha realizado todos los grandes debates que se han hecho aquí en esta casa. Bueno, el otro día lo comentábamos, incluso el tamaño de la mesa", ha recalcado la periodista.

Ana Pastor recuerda las quejas del último cara a cara y se dirige a María Casado: "Aprovecho para mandarle mucha suerte y mucha paciencia"

Así, Ana Pastor ha continuado con su análisis del cara a cara organizado por la Academia de la Televisión. "Los partidos se quejaron de que los moderadores estuviéramos fuera en aquel debate, el último, en ese cara a cara de dos personas, y lo que estamos viendo es exactamente la misma disposición", ha señalado entonces, recordando algunos de los apuntes tras el último encuentro televisado entre Feijóo y Sánchez con motivo de las elecciones generales de julio de 2023.

"La mesa es exactamente igual, el tamaño, longitud y distancia entre ellos...", ha insistido la comunicadora antes de pronunciarse sobre la moderadora del evento. "Y el atril, el lugar en el que va a estar María Casado, que aprovecho para mandarle mucha suerte y mucha paciencia desde aquí, estará fuera", ha señalado la periodista, trasladando sus mejores deseos a la antigua presentadora de Informativos Telecinco y actual presidenta de la Academia de Televisión.

Ha sido entonces cuando ha valorado la dificultad del reto al que se enfrenta Casado. "Es más difícil moderar un debate a dos que un debate a nueve, lo digo por experiencia", ha advertido Ana Pastor. "Porque a dos se dirigen solo entre ellos, el uno al otro, e ignoran todo lo que pasa alrededor. A nueve, como hay muchas interacciones, o a cuatro, como el otro día, el que vivimos aquí en la casa de los debates, es relativamente más sencillo", ha señalado entonces.

"Yo no fui consciente hasta que hace tres años comprobé que moderar un debate a dos es lo más difícil que he tenido que hacer", ha terminado reconociendo Ana Pastor antes de volver a conectar con las inmediaciones de los estudios donde se celebrará esta noche el debate frente a frente entre el líder del Partido Popular y el líder del PSOE.