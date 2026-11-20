Este jueves, 19 de noviembre, la Academia de la Televisión ha organizado el cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, siendo su presidenta, María Casado, la moderadora. Sin embargo, su papel suscitó no pocas críticas, incluso entre compañeros de profesión como Esther Palomera, aunque otras salieron en su defensa, tal es el caso de Ana Pastor.

Precisamente Pastor ejerció de moderadora en el Debate entre Sánchez y Feijóo que organizó Atresmedia hace tres años, con motivo de las elecciones generales del 2023. Quizá, por eso, empatizó más con Casado, ya que ella también fue blanco de las críticas en redes sociales. Uno de los comentarios más repetidos este jueves fue la falta de la verificación de datos durante el desarrollo del cara a cara y el hecho de que la moderadora estuviese "desaparecida" durante toda la retrasmisión, sin llamar al orden al líder del PP por sus continuas interrupciones al presidente del Gobierno.

"No modera ni corta a Feijóo cuando interrumpe o cuando se pasa de tiempo. Una lástima el espectáculo que se está dando", fue uno de los comentarios que se pudo leer en X. "Horrible. Sin tempo. Sin reflejos. Es la nada", criticó el productor y guionista Javier Olivares, mientras que la excolaboradora de 'El Hormiguero' Raquel Martos prefirió tirar de sentido del humor: "María ha aprovechado para contestar 150 mails, emparejar 100 calcetines y pelar dos kilos de judías verdes". Más dura fue Esther Palomera. A través de su cuenta de X, la presentadora de 'Malas Lenguas' formuló una pregunta a la Academia de la Televisión: "El papel de moderadora mudo, ¿quién lo decidió?".

Y el papel de moderador mudo, quien lo decidió ? — Esther Palomera (@estherpalomera) November 19, 2026

Ana Pastor sale en defensa de María Casado tras las críticas recibidas

Tal fue el aluvión de críticas hacia María Casado, que Ana Pastor no dudó en dar la cara por ella, y lo hizo lanzando un dardo a sus propios compañeros: "Tenemos un oficio precioso. Hoy toca matar a María Casado. Se ve que muchos periodistas tienen un expediente pulcro en su día a día". "¿No ha habido preguntas? No. ¿Las hubo en Atresmedia? Sí. ¿Son los partidos responsables de lo de hoy? Sí. Más autocrítica y menos turbas que les hacéis el juego a los partidos. Y no. No soy amiga de María", dejó claro la periodista.

Tenemos un oficio precioso. Hoy toca matar a @MariaCasado_TV



Se ve que muchos periodistas tienen un expediente pulcro en su día a día.



No ha habido preguntas? No.

Las hubo en Atresmedia? Sí.



Son los partidos responsables de lo de hoy? Sí.



Más autocrítica y menos turbas… pic.twitter.com/ykp2qdoWQi — Ana Pastor 🇪🇸 (@_anapastor_) November 20, 2026

En otro tuit, Ana Pastor explicó que "María Casado no ha hecho verificación porque NUNCA se hace cuando moderas un debate. Porque verificar es una cosa muy seria y lleva un proceso y a eso se dedican decenas de personas en Newtral. Que no os engañen. Aquí está ese trabajo", escribió, mencionando a la página web de Newtral.

Por cierto, María Casado no ha hecho verificación porque NUNCA se hace cuando moderas un debate.



Porque verificar es una cosa muy seria y lleva un proceso y a eso se dedican decenas de personas en @Newtral



Que no os engañen. Aquí está ese trabajohttps://t.co/7nX5InMaO5 https://t.co/QhrOXRIo0z — Ana Pastor 🇪🇸 (@_anapastor_) November 19, 2026

Ana Pastor participó en el especial de 'Al Rojo Vivo' que laSexta emitió este jueves para comentar todo cuanto sucediera en el Debate de los dos principales candidatos a la presidencia del Gobierno en las elecciones del 29 de noviembre. Antes de que diera comienzo el mismo, Ana Pastor no dudó en trasladar un mensaje a María Casado, recordando que hace tres años fue ella la que moderó el debate de Atresmedia.

Fue mientras comentaba con Antonio García Ferreras el plató escogido para el cara a cara: "Es exactamente igual", señaló, haciendo referencia al utilizado hace tres años. "Antonio Vázquez es quien ha realizado todos los grandes debates que se han hecho aquí en esta casa. Bueno, el otro día lo comentábamos, incluso el tamaño de la mesa. La mesa es exactamente igual, el tamaño, la longitud y distancia entre ellos…", continuó explicando la periodista.

Fue en ese momento cuando Ana Pastor trasladó todo su apoyo a su compañera: "Y el atril, el lugar en el que va a estar María Casado, que aprovecho para mandarle mucha suerte y mucha paciencia desde aquí, estará fuera". Además, reconoció que "es más difícil moderar un debate a dos que un debate a nueve, lo digo por experiencia. Porque a dos se dirigen solo entre ellos, el uno al otro, e ignoran todo lo que pasa alrededor. A nueve, como hay muchas interacciones, o a cuatro, como el otro día, el que vivimos aquí en la casa de los debates, es relativamente sencillo".