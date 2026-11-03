Ana Obregón pide perdón a Antonia Dell'Atte tras manifestar que falsificó una denuncia por malos tratos contra Alessandro Lequio

Ana Obregón ha compartido en la tarde de este martes un sorprendente comunicado a través de sus redes sociales. La actriz y bióloga ha emitido una rectificación pública por unas declaraciones suyas realizadas en el 2021 contra Antonia Del'Atte, "en las que acusé públicamente a ésta de haber falsificado una denuncia que presentó por malos tratos en 1991 contra su exmarido (Alessandro Lequio) porque lo decía un informe policial".

Junto a una fotografía de ambas posando juntas para una revista, Ana Obregón incluye la grave acusación que compartió en su momento, que decía así: "He visto con mis propios ojos el informe de la POLICÍA CIENTÍFICA que concluye que la denuncia de malos tratos presentada por esta señora LA HA FALSIFICADO".

En el comunicado publicado este martes en su perfil de Instagram, la actriz explica punto por punto el motivo de sus disculpas. "1º Quiero pedir disculpas por las manifestaciones realizadas el 29 de abril de 2021 contra Doña Antonia Teodora Dell'Atte en las que acusé públicamente a esta de haber falsificado una denuncia que presentó por malos tratos en 1991 contra su exmarido (Alessandro Lequio) porque lo decía un informe policial", dice en primer lugar.

Ana Obregón pide perdón a Antonia Dell'Atte

En un segundo apartado, Ana Obregón cuenta que "esas manifestaciones las realicé en mi perfil de Instagram que cuenta con más de 1 millón de seguidores, desconociendo resoluciones judiciales firmes del Juzgado instructor y la Audiencia de Madrid que descartaron que la Sra. Dell'Atte hubiera falsificado ningún documento".

Según explica, "la noticia fue difundida a todos mis seguidores de la citad red social, contó con más de 130.000 comentarios y me gusta, haciéndose eco el medio Informalia, reproduciéndose dichos extremos posteriormente en distintos medios de comunicación". Por tal motivo, en tercer lugar, Ana Obregón admite que "mis manifestaciones y acusaciones han provocado un daño en el buen nombre y honor de la Sra. Antonia Teodora Dell'Atte por la que, asumiendo la inveracidad de sus manifestaciones, me disculpo públicamente".

"Reitero que dicha información y manifestaciones vertidas no eran ciertas y publico en mi perfil de Instagram este comunicado para la reparación de dichos daños personales y morales", añade la presentadora, quien finaliza su post con una última reflexión: "No basta con arrepentirse en silencio. Quien ha causado un daño también debe tener el valor de reconocerlo". "Lo siento mucho Antonia. Lo siento mucho Clemente", concluye, pidiendo perdón tanto a la italiana como a su hijo.