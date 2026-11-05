Ana Obregón da un giro a su opinión sobre Alessandro Lequio tras sus disculpas públicas a Antonia Dell'Atte: "¿Cómo he podido?"

Tras sus sorprendentes disculpas públicas a Antonia Dell'Atte a través de su perfil de Instagram, Ana Obregón llegó después al programa 'Y ahora Sonsoles', donde colabora, dispuesta a explicar el motivo de ese perdón y mostrar su arrepentimiento por las graves acusaciones vertidas en el pasado contra la italiana.

Estas disculpas llegan cinco años después de unas declaraciones en las que Ana Obregón acusaba a Antonia Dell'Atte de haberse inventado una denuncia por malos tratos contra Alessandro Lequio, y como consecuencia de un acuerdo extrajudicial con la exmodelo, antes de que se celebrara el juicio previsto para el 10 de noviembre.

La actriz y presentadora dejó claro ante Sonsoles Ónega que sus disculpas nacen desde el corazón y reconoció que las informaciones que recibió en su momento no eran las correctas. Además, admitió que el motivo de su reacción por aquel entonces fue que acababa de perder a su hijo Aless, que tuvo en común con Alessandro Lequio.

"No es justificación, pero yo acababa de perder a mi hijo. En ese momento no era una mujer normal, era una mujer que acababa de perder a su hijo, que emocionalmente estaba en shock", confesó entre lágrimas. Visiblemente afectada, Ana Obregón recordó que "me he pasado 33 años defendiendo al padre de mi hijo, metiéndome en embolados increíbles porque me ha dado lo más importante de mi vida, que es mi hijo. Y le he defendido, siempre le he defendido. Quizá siempre sin recibir ningún 'gracias' ni nada", pero ya está cansada de "defender lo indefendible".

Ana Obregón se harta de defender a Alessandro Lequio

Según explicó la colaboradora a Sonsoles Ónega y al resto de sus compañeros, recibió aquella información cuando comenzaron a hacerse públicas las acusaciones de malos tratos de Antonia Dell'Atte contra Alessandro Lequio: "Empezó todo este tema de los maltratos y me mandaron esto. Yo soy visceral, soy así, y no sabes lo mucho que me he arrepentido de todo esto".

Ana Obregón está harta de proteger públicamente a los demás, y así lo dejó claro en el magacín vespertino de Antena 3: "Estoy cansada de defender a todo el mundo, de defender al padre de mi hijo. Si Alessandro quiere echarme de su vida… Pues ya lo hizo hace 30 años". Además, reconoció la gravedad de las acusaciones que hizo sobre la italiana: "Claro que me arrepiento, porque estaba acusando a una mujer de falsificar unos documentos de malos tratos, que es muy grave, y con eso no se juega. Pero con el arrepentimiento no basta el silencio. Hay que tener el valor de decir: 'Lo siento, me he equivocado'".

Las resoluciones judiciales firmes del juzgado instructor y de la Audiencia de Madrid descartaron que Antonia hubiera falsificado ningún documento. A raíz de esto, Ana Obregón explicó que las dos partes llegaron a un acuerdo antes de la celebración del juicio: "Como decía ayer, hemos llegado a un acuerdo. El juicio era el 10 de noviembre. Yo no puedo más".

Y es que, la bióloga confesó sentirse sobrepasada por la situación: "Me hubiera gustado tener una vida más fácil, no la he tenido. Me he dedicado más a defender a los demás que a mí misma y ahora a quien tengo que defender es a mí y a mi niña, porque, además, me lo merezco", aseguró, dejando claro que su máxima prioridad ahora mismo es proteger a su nieta Ana Sandra.

Ana Obregón vuelve a pedir perdón a Antonia Dell'Atte

Antes de finalizar su intervención en 'Y ahora Sonsoles', Ana Obregón volvió a dirigirse a Antonia Dell'Atte para pedirle perdón. Mirando a cámara y con lágrimas en los ojos, la colaboradora lamentó el daño que todo esto ha causado no solo a la italiana, sino también a su hijo Clemente: "Antonia, lo he dicho en Instagram porque tenemos un acuerdo, pero no voy a hablar más de este tema. Por favor, perdóname. No sé lo que es el daño; desgraciadamente, sí sé lo que es el dolor. Sé lo que ha sufrido tu hijo Clemente, al que adoro, y ojalá me perdones".

Además, reveló la conversación que tuvo tanto con Antonia como con Clemente después de firmar el acuerdo. "Hemos hablado y tengo tan claro que la vida es una y no podemos vivir así, con tanto dolor y tanto rencor. Cuando haces daño, hay que pedir perdón", reconoció. Y, aunque explicó que lleva años arrepentida, hasta ahora no había dado el paso de hacer público su error: "Yo me he arrepentido mucho en silencio, pero eso no basta. Hay que saber pedir perdón. Esto fue en 2021 y hasta 2022 o 2023 no me llegó la demanda. En 2023 nació Anita".

"Cuando me dijeron hace un año o así que era el 10 de noviembre, le dije a mi abogada: 'Por favor, habla con Antonia. Necesito pedirte perdón y sé que ella también'. Yo necesito paz en mi vida y me imagino que ella también", contó Ana Obregón en 'Y ahora Sonsoles'. Según su versión, ella en un primer momento no quiso aceptar ese acercamiento: "Al principio lo intentamos y ella no quería. Insistimos y, gracias a Dios, el viernes pasado por fin fuimos al notario a firmar el acuerdo".

La bióloga quiere que haya paz, y no solamente por ella, sino también porque desea que Clemente, el hermano de su hijo, conozca a su sobrina Ana Sandra: "Ese día hablamos porque, lo queramos o no, tenemos un vínculo. Clemente es el tío de Anita y ella necesita familia porque no tiene papá ni mamá ni abuelos", recordó, visiblemente emocionada.

"Estoy emocionada porque Clemente dejó de hablarme, y a mí me dolió mucho porque su hermano lo quería mucho. Le dije: 'Quiero que conozcas a tu sobrina, porque esa niña es un milagro'", reveló Ana Obregón sobre la conversación que tuvo con el hijo de Antonia Dell'Atte y Alessandro Lequio.