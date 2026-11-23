Este domingo ha sido un día de despedidas televisivas. En laSexta, Gonzo ha dicho adiós a 'Salvados' tras su última entrevista a Pedro Sánchez antes de coger las riendas de 'El Intermedio', mientras que en TVE han sido dos las mujeres que se han despedido de sus respectivos programas. Por un lado, Ana Hinestrosa de 'Cosas nuestras' en La 1, y, por otro, Henar Álvarez de 'Al cielo con ella' en La 2.

En el caso de Ana Hinestrosa, ha puesto fin así a su etapa como sustituta al frente del formato vespertino de la cadena pública durante la baja por maternidad de Aida Bao, quien se reincorporará a su puesto de trabajo el próximo sábado después de más de un mes de ausencia. Junto a Aitor Albizua, la periodista malagueña se ha despedido visiblemente emocionada de su equipo, quien la recibió con los brazos abiertos.

Antes de finalizar la entrega de este domingo, Ana Hinestrosa pedía unos últimos segundos para dedicar unas palabras a sus compañeros: "Me tenéis que dejar 15 segundos para dar las gracias a este pedazo de equipazo porque yo me voy de momento. El finde siguiente estará la gran Aida Bao", informaba la presentadora.

Ana Hinestrosa se despide de 'Cosas Nuestras' ante el regreso de Aída Bao

"Decirles que ha sido un verdadero placer acompañarles durante estas semanas y conocer a esta gente maravillosa. Y ya me tengo que callar porque me emociono", confesó la periodista, provocando los halagos de su compañero Aitor Albizua, quien la definía como: "Oro puro". "Seguro que nos volveremos a encontrar" aseguraba ella. "Has traído una luz y un soplo a este equipo. Y vamos a recibir a Aída con los brazos abiertos, pero que bien tener compañeros como Ana Hinestrosa", sentenció el comunicador vasco.

Tras poner fin a su etapa en el programa de TVE, la presentadora compartía el vídeo de su despedida en su cuenta de X, al que añadía unas palabras: "Larga vida a 'Cosas Nuestras'. Ha sido una experiencia 10, en lo profesional y, sobre todo, en lo personal. He conocido a profesionales con los que curraría mil veces más. Gracias a todos, familia. Especialmente a Aitor Albizua. Quiero tu bendita locura en mi vida para siempre".

Durante las seis semanas que ha durado la baja por maternidad de Aida Bao, Ana Hinestrosa ha compaginado su trabajo en 'Cosas nuestras' los fines de semana, con su labor en 'Malas Lenguas' junto a Gonzalo Miró y Esther Palomera de lunes a viernes. La comunicadora dio el salto a la televisión nacional esta misma temporada tras siete años en las mañanas de Canal Sur, donde presentaba 'Hoy en día'.