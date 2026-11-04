Amazon Prime Video anuncia el estreno de la temporada 17 de 'La que se avecina': Fecha, avance, reparto completo y tráiler

¡Junta urgente! La comunidad de vecinos más disfuncional y divertida y la serie más disparatada de la televisión vuelve con su decimoséptima temporada. 'La que se avecina' ya tiene fecha de estreno oficial en Amazon Prime Video después del desconcierto de su legión de seguidores ante la falta de noticias que había hasta ahora.

Será el próximo lunes 16 de noviembre cuando la nueva tanda de capítulos de la comedia de los hermanos Caballero vea la luz al completo. La ficción, a tenor del adelanto que la plataforma de streaming ha compartido, conservará a su reparto habitual, subiendo un peldaño más en sus locuras y tramas absurdas.

Nacho Guerreros, Jordi Sánchez, Pablo Chiapella, Eva Isanta, Nathalie Seseña y Macarena Gómez se mantendrán en el elenco, siendo los más veteranos de 'La que se avecina'. Junto a ellos también seguirán otras caras emblemáticas como Carlos Areces, Petra Martínez, Miren Ibarguren, María Adánez, Adriá Collado. Tampoco desaparecerán del plantel artístico Mamen García, Margarita Asquerino, Ana Arias, Raúl Peña, Rocío Marín, Carlos Chamarro y Ainhoa Larrañaga.

Además, gracias a publicaciones de los intérpretes en sus redes sociales, también podemos confirmar que preservan sus papeles Luis Merlo, Paz Padilla, Loles León, Félix Gómez y Emilio Gavira, integrando así un amplio y sensacional equipo interpretativo. Falta por conocer con qué cameos o intervenciones estelares nos sorprenden esta vez.

Y ojo, la temporada 17 de 'La que se avecina' no será la última para tranquilidad de los fans de la serie. Hay que recordar que Amazon Prime Video ya confirmó hace meses la renovación de la producción, en colaboración con Mediaset España, por una decimoctava edición. Así, la longeva ficción tendrá garantizada su continuidad más allá de los episodios que se ofrecerán en la recta final de año.

Sinopsis y tráiler oficial de la temporada 17 de 'La que se avecina'

La T17 de 'LQSA' promete mantener su esencial sentido del humor, con sus personajes imbuidos en situaciones cada vez más alocadas. Antonio sale del zulo sediento de venganza y Amador muta a "criptobró". Mientras Bruno busca un heredero, la marquesa flirtea con la muerte; Yoli y Óscar, con la vida; Maite, con la miseria; Fina y Julia, con el amor; Menchu, con la soledad; y Berta y Greta, con la duda sobre sus sentimientos.

Y entre flirteos, separaciones, traiciones, andamios, derramas, sacacorchos y hasta monjas voladoras, los protagonistas de 'La que se avecina' volverán a demostrar que en el sótano de sus fracasos siempre hay una planta más.