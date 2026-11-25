Mientras seguimos a la espera de saber si Alberto Núñez Feijóo acudirá finalmente a ser entrevistado por Silvia Intxaurrondo en 'La Hora de La 1', el líder del PP ha sorprendido este miércoles al anunciar que esta noche estará en 'El Chiringuito' de Josep Pedrerol tras haber sido entrevistado por uno de sus redactores.

Así, la charla con Alberto Núñez Feijóo será uno de los platos fuertes con los que cuente 'El Chiringuito' este miércoles en su nuevo especial dedicado a analizar los partidos de Champions League dando el salto al late night de Cuatro abandonando por un día Energy. Y es que el formato volverá a emitirse en la segunda cadena de Mediaset a partir de las 00:00 horas justo después de 'Horizonte'.

La entrevista de Alberto Núñez Feijóo se produce a solo cuatro días de las elecciones del 29-N y después de que hace unas semanas ya se pronunciara en el programa que conduce Josep Pedrerol sobre la polémica en torno a la celebración del Mundial 2030 en nuestro país. "La final debe ser donde es lo justo, lo oportuno e indiscutible: en España. Primero porque es capaz de organizar cualquier evento deportivo con éxito; segundo porque España y Portugal fueron las sedes de la organización y luego se invitó a Marruecos, nada que decir; tercero porque España es la primera potencia y la campeona del mundo en el último Mundial masculino y femenino", defendió el político.

"España ha de organizar la final de la Copa del mundo. Y si no lo organiza, en mi opinión, España no debería participar en la organización el Mundial", añadió en dicho test para 'El Chiringuito' dejando bien claro que si el es presidente del gobierno hará porque España se retire de la organización del próximo mundial si la FIFA no permite que la final se juegue en alguno de nuestros campos.

Con su aparición en 'El Chiringuito', Alberto Núñez Feijóo prosigue su gira televisiva por los diferentes programas de Mediaset como 'El programa de Ana Rosa', 'Informativos Telecinco' con Carlos Franganillo en Telecinco así como 'En boca de todos' y 'Horizonte' en Cuatro y tras haber pasado también por 'El Hormiguero' y 'Espejo Público' en Antena 3 y por 'Al rojo vivo' en La Sexta mientras por ahora no ha visitado ni un solo plató de TVE en esta campaña electoral.

Y es que cabe recordar que el líder del Partido Popular fue el único candidato a la presidencia del gobierno que rechazó acudir a 'La Revuelta' de David Broncano y tampoco aceptó la propuesta de 'El Perro Andaluz' de Manu Sánchez. Por si fuera poco, ni siquiera quiso participar en el debate a cuatro que propuso RTVE obligando finalmente a la Academia de la Televisión a intervenir para su realización este jueves.