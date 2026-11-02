Alba Carrillo habla del verdadero motivo de su salida en TEN y aclara si va a emprender acciones legales: "Hay cosas que no me han gustado"

Alba Carrillo está atravesando un excelente momento profesional. Tras debutar como presentadora en 'El Sótano Club' en Ten, programa que abandonó abruptamente hace unas semanas, está apunto de estrenar 'Fuera de control' en La Séptima, la nueva cadena que arrancará este próximo jueves 5 de noviembre.

La exmodelo se ha sincerado en una entrevista con 'El País' sobre su trayectoria televisiva y sobre si posicionarse ideológicamente le ha traído problemas. Como siempre, ha vuelto a demostrar que no tiene pelos en la lengua a la hora de decir lo que piensa. Sobre 'Fuera de control', explica que no va a ser un programa solo de corazón: "Vamos a tratar temas de cultura, política, sociedad… También corazón. Va a ser un programa para personas que se sienten huérfanas en la televisión actual".

"Todas las opiniones serán bienvenidas, siempre y cuando estén dentro de los límites de los derechos humanos. Y tendrá un toque optimista. Estamos todos un poco crispados y es fundamental volver a la alegría", añade Alba Carrillo, quien reconoce que, en alguna ocasión, le han dado un toque por decir lo que piensa: "Alguna vez me han dicho: 'No digas eso porque te va a cerrar puertas'. En mi caso ha sido al revés. Posicionarme, significarme políticamente, solo me ha abierto puertas de momento".

Alba Carrillo decidió abandonar 'El Sótano Club' para centrarse en su trabajo en La Séptima y en el cuidado de su hijo. Sin embargo, su salida del programa de Ten fue muy polémico, pues ni siquiera llegó a despedirse de la audiencia, sino que se fue de un día para otro. Durante su entrevista con 'El País' asegura que "yo expliqué que mi prioridad es mi hijo. No podía trabajar siete días de la semana. Cuando me propusieron La Séptima pensé que iba a poder compaginar: presentar 'El Sótano' de lunes a viernes en Ten, y 'Fuera de control' los fines de semana en La Séptima. Pero no quiero dejar de ver a mi hijo".

Alba Carrillo aclara por qué abandonó 'El Sótano' llorando

A la pregunta de si cambiaría algo de su salida de 'El Sótano', la presentadora recuerda cómo fue: "Un día me fui llorando del plató porque pasó algo que no me gustó. Soy emocional y lo tengo que reconocer. No soy una persona fría y eso es parte de mi encanto o de mi no encanto. Al día siguiente, pensaba volver para despedirme. Algunos compañeros tienen la sensación de que los he abandonado, pero no era mi intención. Sigo queriendo a 'El Sótano'. Merecen un respeto porque hemos hecho cosas muy buenas y yo he formado parte de eso. No voy a destruir un legado tan bonito".

"Algunos medios aprovecharon su salida de Ten para recordar los portazos que dio antes en Telecinco y TVE", le recuerda el entrevistador. A lo que ella responde: "Sí, medios de derechas. Los rojos pensamos que las segundas y las terceras oportunidades existen. Todos evolucionamos, incluida yo. No quiero enturbiar lo que fue mi paso por 'El Sótano'". Y deja claro que no va a denunciar a Ten: "Hay cosas que no me han gustado, pero no lo voy a hacer".

Alba Carrillo se define como una mujer de izquierdas, y confiesa que si hay un político que le ilusiona ese es Gabriel Rufián: "Me ilusiona mental y sexualmente. Yo lo llamo Rufi": "Me gusta a todos los niveles. Me gusta como habla. Me gusta que no le importa pedir perdón, o decir que está triste o que la ha cagado", sentencia.