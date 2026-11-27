Alberto Caballero, creador de 'La que se avecina', se ha visto obligado a emitir un firme comunicado ante la oleada de críticas y amenazas que ha recibido tras el posicionamiento político de Macarena Gómez y Loles León en los últimos meses. El también guionista de la popular ficción ha reivindicado la libertad ideológica de su elenco, haciendo hincapié en que no van a prescindir de ningún actor por sus ideas.

El nombre de ambas actrices se ha multiplicado en los titulares de prensa durante las últimas semanas en mitad de la campaña electoral. Si bien Macarena Gómez ha acaparado el foco por sus declaraciones sobre la industria, separándose de la tendencia "progresista" del mundo de los actores, Loles León ha sido una de las grandes protagonistas de uno de los últimos mitines del PSOE, pidiendo el voto socialista para no retroceder en derechos.

Alberto Caballero contesta a quienes amenazan con dejar de ver 'La que se avecina' por los posicionamientos de Loles León y Macarena Gómez: "Lleváis un pequeño dictador dentro"

"A los que me escribís amenazando con dejar de ver la serie porque una actriz ha dicho esto o ha hecho lo otro, deciros que sois tontos. E intransigentes. Lleváis un pequeño dictador dentro y lo sabéis", ha comenzado escribiendo Alberto Caballero, contestando a todos los espectadores de la ficción que han manifestado su malestar con el posicionamiento de ambas actrices.

A los que me escribís amenazando con dejar de ver la serie porque una actriz ha dicho esto o ha hecho lo otro, deciros que sois tontos. E intransigentes. Lleváis un pequeño dictador dentro y lo sabéis. Jamás prescindiremos de nadie por sus ideas políticas, nos gusten o no. — Alberto Caballero (@alber_caballero) November 26, 2026

Así, el creador de 'La que se avecina' ha dejado clara cuál es su principal regla en el set de rodaje, protegiendo al elenco con el que lleva formando equipo casi 20 años. "Jamás prescindiremos de nadie por sus ideas políticas, nos gusten o no", ha sentenciado el hermano de Laura Caballero en su publicación, sin mencionar a ninguna de las dos actrices.

Polémicas y posicionamientos a parte, Alberto Caballero ha dejado claro que la comunidad de vecinos de Contubernio 49 no va a experimentar cambios por el momento. Cabe recordar que Macarena Gómez forma parte del elenco original de 2007 y ha aparecido en casi todas las temporadas, sin contar alguna ausencia excepcional. Por otro lado, Loles León se incorporó al equipo en 2016, y ambas continúan en la decimoséptima temporada, que acaba de estrenarse en Prime Video.