Esta semana, 'La Sexta Xplica', al igual que 'Malas Lenguas Noche', han cambiado su día de emisión del sábado al viernes con motivo de las elecciones generales del próximo domingo 29 de noviembre. En el espacio de La Sexta, Afra Blanco se mostró bastante "preocupada" por lo que pueda pasar tras los comicios debido a la falta de respuestas del PP y Vox a qué medidas tomarán en temas sociales si logran formar gobierno.

"No estoy nerviosa, estoy preocupada. Como formo parte de una organización de trabajadores, y las organizaciones de trabajadores y trabajadoras a estas horas todavía no han recibido respuestas, a ver si vosotros me lo podéis aclarar", pidió la sindicalista y colaboradora habitual de ‘La Sexta Xplica’.

Además, recordó la importancia de estos comicios: "Vamos a unas elecciones donde tenemos a un bloque progresista", formado por "el PSOE, Frente Amplio y otras fuerzas políticas, que defienden consolidar los derechos conquistados y avanzar. Y al otro lado tenemos otro bloque, que es el PP y Vox que su objetivo parece que solo sea echar" a Pedro Sánchez.

Las preguntas de Afra Blanco al PP y Vox en caso de que sumen mayoría absoluta

Acto seguido, Afra Blanca formuló una pregunta a las formaciones lideradas por Feijóo y Abascal: "¿Y el lunes qué? ¿De echar a Pedro Sánchez se come? ¿Los trabajadores y las trabajadoras de este país comen de echar a alguien? ¿Qué van a hacer el PP y Vox con el Salario Mínimo Interprofesional? ¿Qué idea tienen para el sistema público de pensiones? ¿Lo quieren público o no lo quieren? No nos ha contestado".

"¿Qué vais a hacer con la reforma laboral que ha empleado a más gente, que ha alcanzado récord en jóvenes, que ha alcanzado récord en mujeres, que ha reducido la contratación temporal, que ha aumentado la contratación indefinida, esa reforma laboral contra la que votasteis? ¿Qué vais a hacer? No lo sabemos", les reprochó Afra Blanco, quien también les preguntó por "los diez días de permiso para enterrar a un padre o una madre, eso a lo que ellos llaman fiesta": "¿Lo van a derogar?".

"En pocas horas los españoles y las españolas vamos a las urnas. Justo es que sepan los españoles y españolas del bloque de la derecha y la extrema derecha qué es lo que se quiere hacer con sus vidas", dejó claro Afra Blanco, antes de lanzarles una última pregunta: "¿Qué propuesta fiscal tienen? Sabemos que una de las partes quiere recortar de las arcas públicas 112.000 millones de euros. Uno de que cada tres empleados públicos, profesores, enfermeros, médicos, policías, militares… se van a la calle".

Para finalizar, la sindicalista aseguró que el único objetivo del PP y Vox es "echar" a Pedro Sánchez: "¿Y mañana qué? No sabemos. De eso no se come. Y si no responden a estas preguntas que las organizaciones sindicales hacen por algo será", sentenció Afra Blanco en 'La Sexta Xplica'.