Abascal mete presión a Broncano con su órdago a horas de la entrevista en 'La Revuelta': "Veremos si nos peleamos o nos entendemos"

Santiago Abascal ha anunciado públicamente y de viva voz su participación en 'La Revuelta' de David Broncano. En un vídeo para las redes sociales, en el que avanzaba algunos de sus mítines de precampaña, el líder de Vox ha confirmado su asistencia al programa de La 1 de TVE este lunes 9 de noviembre.

Una visita que ha desatado un profundo clamor después de saberse que la producción ha cancelado al público que iba a acudir a la grabación en respuesta a las condiciones del partido de extrema derecha, que ha reclamado desalojar a los espectadores habituales, marcadamente progresistas, para evitar el abucheo o alguna intervención combativa contra su presidente.

Aunque RTVE evita hacer comentarios al respecto ante las preguntas de la prensa, La Séptima confirmó esta información. También los propios afectados, que difundieron en redes capturas del correo electrónico distribuido por la productora El Terrat en el que comunicaban la anulación de su asistencia sin ahondar en los detalles.

Según la nueva cadena de la TDT, la opción alternativa que se ha puesto sobre la mesa -aceptada por las dos partes- es que el público sea de casting. En otras palabras: público seleccionado de antemano por una agencia que no será el que normalmente se presenta al espacio de Broncano, Castella y Grison y que, previo pago, asistirá bajo la directriz de no interferir en el desarrollo de la entrevista a Santiago Abascal.

Un veto que, como apuntamos, ha suscitado una polémica inmensa entre los seguidores del programa, que han salido en tromba acusándole de claudicar ante las injerencias de la extrema derecha. Entre esas voces, destacan las de David Uclés y Euprepio Padula, que han sido especialmente contundentes en sus manifestaciones al respecto.

Pues bien, con este revuelto mar de fondo, Santiago Abascal se ha pronunciado sobre su aparición en 'La Revuelta', con un recado a David Broncano que no hace más que disparar la presión sobre el humorista, que de por sí ya está atravesando horas convulsas por la monumental controversia sobre el público.

"En principio estaré este lunes. He escuchado a David justificar la invitación diciendo que la Junta Electoral Central le obligaba y parece que él no quería. Pero no pasa nada. Esto es como si te invitan a una boda y los novios te dicen que, en realidad, no quieren que vayas", ha reflexionado, con paralelismo incluido, el líder de la ultraderecha al percibir ciertas reservas en el presentador de TVE.

"Yo voy a ir allí, no sé si porque obliga la JEC o lo que sea, pero tranquilo, David, ya veremos si nos entendemos o nos peleamos", ha rematado Abascal, siendo un desafiante órdago hacia Broncano, que enfrenta el mayor desafío televisivo de su carrera.