Xabier Fortes no puede reprimir estas palabras ante los micros de TVE por los abucheos e insultos a Pedro Sánchez en el desfile del 12-O

El 12-O, Día de la Hispanidad, se ha visto realmente degenerado por ser un acontecimiento en el que pitar, abuchear e insultar al presidente Pedro Sánchez en lugar de aplaudir a las Fuerzas Armadas. Y sobre ello se ha pronunciado, un año más, Xabier Fortes, que ha vuelto a ejercer de presentador de la retransmisión del desfile militar en la pantalla de RTVE. Otro clásico más.

Antes de comenzar la parada terrestre y aérea, el acto por la Fiesta Nacional se ha visto deslucido por los graves ataques que un sector del público congregado cerca de la tribuna de autoridades, que, en esta edición, se ha colocado en la Plaza de Neptuno, ha proferido contra el Presidente del Gobierno. Es algo que ha ocurrido históricamente con ejecutivos socialistas. Sin embargo, en el caso de Sánchez se ha recrudecido, yendo muchos pasos más allá.

Tal y como han registrado los micrófonos de RTVE de forma clara, algunos ciudadanos, más bien incívicos, han recibido al dirigente socialista con gritos de "hijo de p***", "fuera" y "traidor" nada más bajar del coche oficial en el que ha llegado poco antes de las once de la mañana. Xabier Fortes, al frente de la narración, no se ha podido morder la lengua, dejando, a colación, una poderosa reflexión.

"Habitualmente en este día, en esta zona, ya saben lo que suele ocurrir. Veremos el sonido ambiente lo que nos diga desde esa zona", ha anticipado el periodista antes de que Sánchez pisara la Castellana. Un vaticinio que, como apuntamos, se ha cumplido. "Y esos son los comentarios a los que hacíamos referencia, que habitualmente en forma de silbidos o de esto que acaban de escuchar ('Hijo de p***') suelen acontecer en esta jornada cuando llega el presidente del Gobierno Pedro Sánchez", ha señalado.

Xabier Fortes: "Nos debería gustar en estos tiempos que se pueda dar una imagen de cordialidad por lo menos durante unas horas"

Entretanto, Xabier Fortes ha compartido un pensamiento relativo a esta circunstancia y al ambiente de crispación y polarización creciente. "A mí me gusta, y a todos nos debería gustar en estos tiempos, que, más allá de las diferencias, se puedan reunir, hablar y dar una imagen de cordialidad por lo menos durante unas horas. Y otro momento, para mí, que debe mover a la concordia es el Día de la Constitución, que es lo que nos unió a todos después de 50 años de dictadura", ha sentenciado el comunicador gallego sobre la brecha patente en la clase política en un periodo de precampaña electoral.

Por otro lado, respecto al frío momento -de apenas unos segundos de duración- que las cámaras de TVE también han captado entre Pedro Sánchez, Isabel Díaz Ayuso, Almeida, Margarita Robles y el Jefe del Estado Mayor, Xabier Fortes se ha fijado en un detalle y, de paso, ha lanzado un chascarrillo: "Hacen comentarios de cómo está el tiempo. Mirando al cielo, da la impresión de que están hablando de ello. Que es, quizá, lo mejor que se pueda hacer en estos momentos".