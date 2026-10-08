Xabier Fortes no puede morderse la lengua en TVE ante el ataque en 'Horizonte' a Maricarmen un día antes de su muerte

A última hora de la tarde de este miércoles, 7 de octubre, conocíamos la triste noticia del fallecimiento de Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años desahuciada de su vivienda en Madrid el pasado 23 de septiembre. A raíz de esto, Xabier Fortes quiso hacer una reflexión en su programa de RTVE, 'La Noche en 24 horas'.

Maricarmen, que en las últimas semanas se ha convertido en símbolo de las reivindicaciones por la vivienda y motivo principal de la acampada de Sol, fallecía en el Hospital Gregorio Marañón, en el que permanecía ingresada desde que fue desalojada de su domicilio. Su último mensaje desde la camilla del centro hospitalario fue para pedir a los manifestantes que lucharan y para agradecer el respaldo recibido.

Sin embargo, desde algunos medios de comunicación y en tertulias televisivas no solamente no han apoyado a Maricarmen sino que, además, se han burlado de ella sin ningún tipo de pudor. Incluso hay quien ha llegado a asegurar que la anciana era una actriz puesta por el Gobierno de Pedro Sánchez para que no se hablara de la crisis migratoria en Ceuta y provocar una movilización de la izquierda en la calle, como así ha sido.

Xabier Fortes lamenta la muerte de Maricarmen con dardo a 'Horizonte'

En concreto, fue en el programa 'Horizonte', presentado por Iker Jiménez y Carmen Porter en Cuatro, donde el periodista de ABC Chapu Apaolaza lanzó su delirante teoría conspiranoica: "Una vez que Ceuta se convierte en un problema y toca fibras muy profundas del sentimiento de la ciudadanía de este país, entonces tienen que sustituirlo por algo más. Hacen un casting y eso es lo que deciden en La Mareta", aseguró, haciendo referencia a la residencia vacacional de Pedro Sánchez.

"Todo lo que está sucediendo ahora es una operación decidida en La Mareta con un casting de buscar a una mujer que sale en camilla de la casa, con un Delegado de Gobierno que..., con un Sindicato de Inquilinas fake que terminan acampando en Sol…", soltó sin reparos el periodista en 'Horizonte' sin que ni Iker Jiménez ni Carmen Porter le pararan los pies.

No olvidemos a la basura humana que se burló de Maricarmen hasta el último día.

Lista de indeseables. 👇🏽 pic.twitter.com/bbYtIVKdkz — Sarah Santaolalla. ♀ (@SarahPerezSanta) October 7, 2026

Este momento, ocurrido en el programa del martes y recordado este miércoles tras la muerte de Maricarmen, ha llevado a Xavier Fortes a hacer una implacable reflexión en 'La Noche en 24 Horas'. En opinión del periodista y comunicador gallego, "ha habido una inhumanidad en algunas tertulias, en algunos programas de televisión".

Y, particularmente, haciendo referencia al espacio de Mediaset, el presentador de RTVE criticó con dureza lo sucedido: "Ayer mismo a esta mujer que ha fallecido le habían dicho que era una cuentista, que era una actriz que la habían pillado en un casting para favorecer al Gobierno en campaña electoral. Pocas horas después, esta mujer moría", lamentó. Estas palabras han sido recogidas por el propio presidente de la corporación, José Pablo López.

Esto de Xabier Fortes en @Lanoche_24h sobre la cobertura del caso de Mari Carmen en algunos medios 👇



"Ha habido una inhumanidad en algunas tertulias, en algunos programas de TV... Ayer mismo, a esta mujer que hoy ha fallecido, le han dicho que era una cuentista, una actriz, que… pic.twitter.com/UzTidUT9Ml — José Pablo López (@Josepablo_ls) October 7, 2026

Así reaccionaron los acampados en Sol a la muerte de Maricarmen

La noticia de la muerte de Maricarmen fue recibida con una mezcla entre indignación y tristeza por los acampados en la madrileña Puerta del Sol. Tras guardar un minuto de silencio por la fallecida, todos ellos marcharon hacia el Congreso de los Diputados. También han sido varias personas las que se han acercado hasta la calle en la que vivía la mujer, en el barrio de Retiro, para depositar velas y flores enfrente de su edificio, que, el pasado 23 de septiembre la obligaron a abandonar.

Pese a su avanzada edad y tener una discapacidad reconocida del 50%, la octogenaria tuvo que decir adiós a la que había sido su casa durante 70 años. Esto provocó la indignación ciudadana. Su imagen saliendo del edificio en camilla y siendo trasladada en ambulancia dio la vuelta al mundo. Ahora, quince días después, Maricarmen ha fallecido pero su lucha sigue muy viva.