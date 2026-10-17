Xabier Fortes dice a las claras "estar de acuerdo" con Iker Jiménez tras la polémica con Eduardo Inda en 'Horizonte'

Desde que el pasado miércoles Eduardo Inda pidiera al PP que se callara y engañara a sus votantes con el tema de las pensiones en 'Horizonte' no se habla de otra cosa. Ahora ha sido Xabier Fortes quién ha reaccionado al vídeo viral refiriéndose a las declaraciones que hizo Iker Jiménez después de lo que comentó su tertuliano.

"La oposición (el PP) se ha metido hoy en el charco de las pensiones. Es decir, tú puedes hablar de las pensiones hace ocho meses o dentro de seis meses pero no ahora. En España hay 10,5 millones de pensionistas que votan todos y, claro, si tú les das a entender que hay que retocar el sistema de pensiones la gente ya va con miedo y con cabreo a las urnas", empezó sosteniendo Eduardo Inda en el programa de Cuatro.

"Que se callen con las pensiones en el PP. Que hablen el 30 de noviembre, el 1 de diciembre o el 10 de enero cuando ya estén formando gobierno pero antes, por favor, que estén callados", siguió diciendo el director de OK Diario pidiendo así al PP que no la líe y vuelva a poner en jaque su posibilidad de gobernar por el tema de las pensiones, como le pasó en el 2023 cuando Feijóo fue desmentido por Silvia Intxaurrondo en pleno directo en una entrevista en TVE.

Fue entonces cuando Iker Jiménez recogió el discurso de su compañero y terminó apostillando que "tienes que ser pillo, no tienes que ser franco". "Tienes que ser franco hace ocho meses, pero ahora cállate con las pensiones, que es un tema sensible", añadió Eduardo Inda en unas declaraciones que ahora ha sentenciado Xabier Fortes en su cuenta de "X" de forma indirecta.

Así, pese a que el presentador de 'La Noche en 24h' no ha nombrado ni a Iker Jiménez ni a Eduardo Inda, no ha tenido reparos en dejar bien claro para quién va su recado. "Un presentador dice en un programa de televisión que un político no puede ser Franco. Estoy de acuerdo", comparte Xabier Fortes.