Volantazo en RTVE: Retira 'La Revuelta' del access de La 1 para ofrecer 'El perro andaluz' con una entrega extraordinaria este lunes

La 1 de TVE da un giro totalmente inesperado a su parrilla de programación y anuncia que ofrecerá un especial de 'El perro andaluz' en directo en el access prime time del próximo lunes 2 de noviembre, reemplazando así a 'La Revuelta' de David Broncano, que se cancelará por tercera vez tras quedar en suspenso tanto el miércoles como ayer jueves a raíz de la cobertura especial de la corporación sobre el accidente de trenes.

Así, el formato de Manu Sánchez sumará dos entregas la próxima semana después de parar en esta en señal de duelo y respeto por las 69 víctimas mortales en el siniestro ferroviario de Urda (Toledo): la extraordinaria del lunes en la franja de access (de 21:55 a 23:15 horas) y la natural del jueves en prime time.

En un breve comunicado, RTVE aclara, además, que 'La Revuelta' reanudará sus emisiones el martes 3 de noviembre, ya que, como decimos, la noche del lunes estará ocupada por ese programa extra de 'El perro andaluz' y por una nueva gala de 'MasterChef Celebrity Legends'.

*En elaboración