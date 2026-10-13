Volantazo en Mediaset: 'El Chiringuito' cambia de cadena y 'Horizonte' aumenta su horario de emisión este miércoles

Giro en la programación de Mediaset para este próximo miércoles 14 de octubre, que consiste en un cambio en la cadena de emisión de 'El Chiringuito' de Josep Pedrerol y una sustancial extensión de 'Horizonte' con Iker Jiménez y Carmen Porter ante la candente actualidad informativa. Te lo contamos todo en El Televisero para evitar despistes.

Si bien, Cuatro ha anunciado, ya oficialmente, que ofrecerá una edición alargada del programa de análisis que realiza Alma Producciones y, posteriormente, la tertulia deportiva, que ascenderá de Energy al canal secundario del grupo de comunicación. Un cambio en la hoja de ruta inicial que implicará la cancelación del contenedor de cine 'Blockbuster'.

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Con este movimiento, 'Horizonte' aumentará su franja de emisión considerablemente y pasará a emitirse de 21:10 a 00:00 horas; con el foco puesto de manera especial en la histórica visita de los reyes Felipe y Letizia a Ceuta con motivo de la crisis migratoria. En total, Iker Jiménez y Carmen Porter comandarán casi tres horas de retrasmisión.

A continuación, en late night, su banda horaria original, recogerá el testigo 'El Chiringuito' con Josep Pedrerol y su elenco de comentaristas. Se tratará de un 'Especial Champions' que dará comienzo en la medianoche y que se extenderá hasta las 02:25 horas tal y como se indica en la guía de programación. De modo que Cuatro apostará por una noche de directo ininterrumpido entre sendos formatos.

La razón que justifica que 'El Chiringuito' salte de Energy a Cuatro de forma excepcional es la reanudación de la Champions tras semanas de parón por la UEFA Nations League. Así, el FC Barcelona, el Real Madrid y el Atlético de Madrid regresan esta semana al torneo continental frente al Galatasaray, el Roma y el Manchester United respectivamente.

Josep Pedrerol y su nutrido equipo de colaboradores analizarán todo lo que ocurra en estas grandes citas futbolísticas, con los resúmenes de los partidos, las polémicas más destacadas y las reacciones de sus protagonistas. En consecuencia, 'El Chiringuito' sumará dos noches en la parrilla de Cuatro, la de este miércoles y la habitual del domingo, a donde volvió este pasado 11 de octubre tras dos semanas sin emisión.

Así queda, por tanto, la oferta nocturna de Cuatro este miércoles 14 de octubre: