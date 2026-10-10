Volantazo de programación en RTVE: Mueve la emisión de 'MasterChef Celebrity Legends' ante la retirada de 'La Revuelta' este lunes

El próximo lunes 12 de octubre estará marcado por el Día de la Hispanidad, una jornada festiva para todo el país. Por ello, RTVE modificará su programación habitual tanto por la mañana como por la tarde. Pero también por la noche, y es que como ya anuncia la cadena pública, La 1 no ofrecerá ese día 'La Revuelta' y adelantará sustancialmente la emisión de 'MasterChef Celebrity Legends', que por una noche se verá en un horario más conciliador.

Un movimiento inesperado por parte de RTVE pues el resto de cadenas sí que mantendrá sus habituales planes. De hecho, Antena 3 ya anunció que ofrecerá una nueva entrega de 'El Hormiguero' con Maluma como invitado, mientras que La Sexta también emitirá 'El Intermedio'; en Mediaset, Telecinco hará lo propio con 'First Dates' y Cuatro con 'Horizonte'.

De esta forma, La 1 vuelve a retirar 'La Revuelta' de su parrilla y deja en el aire el calendario de emisión de los programas ya grabados este miércoles y jueves, que se han quedado por ahora sin hueco, pues cabe recordar que el miércoles el espacio de David Broncano cedió su franja a un especial informativo por la muerte de Maricarmen.

Asimismo, David Broncano explicó en el inicio del programa de este jueves que antes de grabar la entrevista de Shakira, que fue foco de muchas críticas por su escasa duración y contenido, dejaron también rodado el programa que tenían previsto en el Teatro Albéniz con público con el actor Jordi Mollá, y que verá la luz próximamente.

Con la ausencia de 'La Revuelta' en pleno festivo, La 1 aprovechará para anticipar el horario de emisión de 'MasterChef Celebrity Legends', que las últimas semanas ha pasado a comenzar cerca de las 23:25 horas. En este caso, RTVE ya anuncia la nueva entrega del talent de cocina para las 21:45 horas, aunque en realidad según se ve reflejado el adelanto de programación, la cadena apostará primero por un previo bajo el nombre "Calentando fogones" hasta las 22:25 horas, que será cuando arranque oficialmente la sexta entrega del programa producido por Shine Iberia.

La misión imposible de '@MasterChef_es Celebrity Legends'



🔸Los delantales negros tendrán que superar un recorrido de láseres para reproducir un postre de Álex Madrigal.



🔸Lunes 12 de octubre, a las 21:45 horas en @La1_tve y @rtveplay https://t.co/y1nx7aMy7o pic.twitter.com/hcR9XKteKT — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) October 9, 2026

Así quedará la programación de prime time de La 1 el próximo lunes 12 de octubre:

20:55 horas - 'Telediario 2'

21:45 horas - 'Teledeporte 2'

21:50 horas - 'Calentando fogones'

22:25 horas - 'MasterChef Celebrity Legends'

01:20 horas - 'MasterChef Celebrity Legends' (reposición)

Avance de la sexta entrega de 'MasterChef Celebrity Legends' con su propia "Misión Imposible"

Las cocinas se teñirán de verde para acercar a los aspirantes al Plant Forward, una tendencia culinaria que prioriza los alimentos de origen vegetal y reduce el protagonismo de la proteína animal. Los concursantes tendrán que elaborar un plato 100 % sostenible con los productos que encuentren en las Cajas Misteriosas verdes.

El chef Andrés Benítez les dará las claves para poner en práctica esta filosofía culinaria. El reto tendrá, además, una importante recompensa: el pin verde, que permitirá a su propietario disponer de 20 minutos extra en una prueba de eliminación y entrar en el supermercado tantas veces como quiera. La presentadora Mariló Montero, ganadora de 'MasterChef Celebrity 10', y Gabriela Hinojosa, ganadora de 'MasterChef 12+1', también visitarán las cocinas.

Los aspirantes pondrán rumbo a la serranía de Ronda, en Málaga, para descubrir la almazara El Toro, una singular construcción integrada en un cortijo tradicional del siglo XIX y diseñada con una propuesta vanguardista por el prestigioso diseñador francés Philippe Starck.

El aceite de oliva será el hilo conductor de una prueba en la que los equipos reproducirán un menú de cuatro platos diseñado por el cocinero malagueño Dani Carnero, que cuenta con una estrella Michelin. Cada elaboración estará protagonizada por una variedad diferente de aceite. Además, los capitanes tendrán que dirigir a sus equipos desde las alturas, “subidos” a un olivo.

Para cerrar la noche, los delantales negros tendrán que enfrentarse a un reto digno de una película de espías. Su objetivo será reproducir una espectacular creación del maestro chocolatero mexicano Álex Madrigal, pero antes tendrán que conseguir los ingredientes y utensilios necesarios. Para ello, dispondrán de solo tres minutos para superar un recorrido de láseres sin tocarlos. Además, los pequeños electrodomésticos que no consigan durante el recorrido quedarán fuera de su alcance y los ingredientes que no logren recuperar tendrán que ser sustituidos por otros disponibles en el supermercado. El creador de contenido y aspirante de 'MasterChef Celebrity 8' Daniel Illescas visitará las cocinas para realizar una demostración y ayudarles a enfrentarse a esta particular misión imposible.