Víctor Janeiro será el quinto expulsado de 'Supervivientes All Stars 2026' según los usuarios de la encuesta

'Supervivientes All Stars' afronta este jueves una nueva expulsión después de la salida definitiva de María Jesús Ruiz la semana pasada tras haber luchado por ser repescada junto a Chiqui. Esta vez son dos los nominados que se juegan su continuidad en la isla durante una semana más: Damián Quintero y Víctor Janeiro.

Cabe recordar que en la lista de nominados también se encontraba Asraf Beno. Sin embargo, el marido de Isa Pantoja consiguió salvarse el pasado martes en 'Tierra de Nadie' tras ser el que más apoyo contaba de la audiencia hasta el momento. Así, esta vez la expulsión es solo cosa de dos.

El que tenga menos apoyo del público será expulsado y tendrá que volver definitivamente a España pues ya no hay más posibilidades para ser repescado. Pues bien, según los usuarios de la encuesta de El Televisero, el nuevo expulsado de 'Supervivientes All Stars' será Víctor Janeiro pues es el que menos apoyo recibe por parte de la audiencia.

Así, según nuestra encuesta, Damián Quintero logrará salvarse de la eliminación tras recibir el apoyo del 55% de la audiencia. Mientras, el hermano de Jesulín y marido de Beatriz Trapote tendrá que decir adiós al contar únicamente con el 45% de los apoyos.

Hasta la gala de esta noche, puedes continuar participando. Y tú, ¿a quién quieres salvar de la nueva expulsión de 'Supervivientes All Stars 2026'? ¡VOTA YA!