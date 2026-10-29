Vicente Vallés avanza un vuelco en la campaña del 29-N tras el accidente y apunta a una posible salida de Óscar Puente

El trágico accidente ferroviario ocurrido este miércoles en Urda (Toledo), en plena precampaña electoral para las elecciones del 29 de noviembre, ha alterado el debate político. Así lo cree Vicente Vallés, quien analizó en 'La Mesa', el programa conducido por Cristina Pardo en Antena 3, cómo han cambiado las prioridades políticas de los candidatos a la presidencia del Gobierno.

"Falta un mes para las elecciones", empezó recordando el presentador de 'Antena 3 Noticias', "entonces cualquier elemento político que se produzca hoy, tipo una dimisión de un ministro…". "Un baile en campaña, un beso en un mitin", añadía Cristina Pardo, haciendo referencia a lo ocurrido en los últimos mítines de Pedro Sánchez. En opinión de Vicente Vallés, "después de lo que ha pasado hoy, pues desde luego durante las próximas dos semanas no veremos bailes en los mítines. Probablemente no veamos muchos mítines tampoco en los próximos días, ningún mitin".

Según Vicente Vallés, la gravedad del accidente, que ya deja casi 70 víctimas morales, modifica por completo la campaña electoral: "Esto cambia mucho todo lo que pasa. Desde luego cambia la conversación que teníamos en España, que era un debate ya electoral en el que se hablaba de vivienda, de pensiones, de si vamos a echar a este o vamos a ganar nosotros. Ahora todo esto varía".

Vicente Vallés cree que Óscar Puente debería dimitir: "Seguramente, el ministro tiene que cambiar"

Además, Vicente Vallés recordaba que "hace solo dos días, el ministro Óscar Puente se quejaba de que el delegado del Gobierno en Madrid hubiera dimitido justo ahora. Y ahora estamos todos mirando a ver si dimite él. Entonces todo esto se produce a una velocidad tan grande que el elemento elecciones 29 de noviembre, inevitablemente está en el pensamiento de todos los que tienen que tomar alguna decisión en este momento".

"Esto es una gestión vista desde el lado de la política, pero vista desde el lado del ciudadano, al ciudadano no le importa mucho las gestiones políticas que se tengan que hacer. Esto ha pasado y, seguramente, el ministro tiene que cambiar", sentenció Vicente Vallés en 'La Mesa', que contó también con la presencia de Jesús Contreras, un ingeniero de Caminos, para analizar las posibles causas del accidente.