Vicente Vallés, autor de este augurio sobre lo que puede pasar tras las elecciones, deja un recado a PP y Vox en 'El Hormiguero'

Vicente Vallés es uno de los invitados que más veces ha pasado por 'El Hormiguero'. Este jueves, 15 de octubre, ha regresado al programa de Antena 3 para analizar, junto a Pablo Motos la situación política española, sobre todo a raíz de la convocatoria de elecciones generales para el próximo 29 de noviembre.

Aunque la visita del periodista a 'El Hormiguero' tenía otro motivo: presentar su docuserie de podcast 'Espías: clave secreta'. Pero, de paso, no ha dudado en hacer su predicción sobre lo que puede pasar en nuestro país tras el resultado de los comicios. "Si hay cambio de Gobierno, lógicamente nos vamos a encontrar ante una situación muy distinta de la que tenemos ahora… Veremos qué soluciones ofrecen para los diferentes problemas", ha empezado diciendo Vicente Vallés, en el caso de un hipotético gobierno de PP y Vox.

Aunque también está la posibilidad de que Pedro Sánchez vuelva a formar gobierno: "Si Pedro Sánchez, por el contrario, consigue conformar de nuevo una mayoría parlamentaria para gobernar, veremos en qué dirección va esa nueva mayoría, porque quizá lo que se ha hecho hasta ahora no sea exactamente lo mismo que pudiera hacer a partir de ahora con otra mayoría. Ya veríamos".

.@vicentevallestv explica qué está en juego para los españoles en las próximas elecciones #VallésEH pic.twitter.com/RUXpyNXbI4 — El Hormiguero (@El_Hormiguero) October 15, 2026

El palo de Vicente Vallés al PP y Vox por sus sospechas sobre el voto por correo

"Es cierto que, si uno piensa con un poco de perspectiva, pues se da cuenta de que llevamos en campaña electoral prácticamente el último año. Pero vamos a vivir estas próximas semanas, el mes y medio que falta, muy intenso, sin ninguna duda", asegura Vicente Vallés a Pablo Motos. Además, ha bromeado sobre la posibilidad de que le toque presentar un debate electoral en Antena 3: "Espero que no. No puedo descartar que me caigo en lo alto". En primer lugar para que eso llegara a suceder, es que todos los partidos aceptasen la propuesta de debates y fechas que les de Atresmedia: "A partir de ahí, ya veremos qué pasa".

Por otro lado, el presentador de 'Antena 3 Noticias' también ha dado su opinión sobre las sospechas lanzadas por parte de determinados políticos como Isabel Díaz Ayuso, Alberto Núñez Feijóo o Santigo Abascal en torno al voto por correo. Según el periodista, "cuando planteas esa duda, conviene que tengas algunas pruebas". Aunque el mero hecho de lanzar esa sospecha, sin fundamento alguno, "puede generar que haya mucha gente que considere que ya se ha producido un fraude".

Vicente Vallés cree que cualquier declaración de este tipo corre el riesgo de magnificarse entre los medios de comunicación y las redes sociales: "No hay, que sepamos, un fraude de voto por correo, de manera que la gente puede votar tranquilamente tanto en urna como a través del correo si quiere hacerlo", concluye.