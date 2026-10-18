'Valle Salvaje' reduce su emisión en RTVE: Avance semanal del 19 al 23 de octubre, con Rafael hundido por una tragedia y el secreto de Victoria

Tras ofrecer únicamente tres episodios la semana pasada, 'Valle Salvaje' volverá a sufrir un recorte en su emisión esta próxima semana en las tardes de La 1 de RTVE. Y es que la serie faltará a su cita diaria con la audiencia el próximo viernes 23 de octubre como sucederá también con 'La Promesa'.

Así, dicho día, La 1 dejará fuera de emisión a sus series diarias para ofrecer un especial informativo con la retransmisión de los Premios Princesa de Asturias como es habitual. De esta forma, 'Valle Salvaje' solo emitirá esta semana cuatro episodios de estreno.

En El Televisero te adelantamos todo lo que pasará en los próximos capítulos de la serie esta próxima semana del lunes 19 al jueves 22 de octubre a partir de las 17:45 horas tras 'Directo al grano':

Avance del capítulo 507 de 'Valle Salvaje' - Lunes 19 de octubre

Braulio se planta y está dispuesto a enfrentarse a su tío José Luis por los desplantes que le ha hecho a su madre pero Enriqueta le pide que tenga calma para no complicar aún más la situación.

Rafael pone a Manuela contra las cuerdas al leer el relato de Alejo en el que se deja bien claro como se produjo el beso entre su hermano y ella.

Genaro reconoce a Bárbara que metió la pata con ella y le pide que abra su corazón y sea sincera sobre sus sentimientos como ha hecho él siempre con ella y le pide que le diga si va a ser un problema que sigan trabajando juntos tras confesarle lo que siente por ella. Tras ello, le dice que se marchará.

En la Casa Grande Hernando acelera los preparativos de la boda y José Luis impone a Alejo un destino humillante. ¿Obedecerá o lo desafiará todo?

Pepa se harta de las actitudes de Francisco y le deja claro que no quiere pasar el resto de su vida con alguien así y que si no le dice por qué ha perdido la pasión con ella no se casará. Mientras, Amadeo trata de abrir el baúl con ayuda de Martín. Y Rosalía sigue muy preocupada por la salud de Lucas y su hermana Leonor le hace ver que el galeno conseguirá que se recupere.

Finalmente, Victoria se abre en canal ante Mercedes y justifica el asesinato de Pilara. ¿Entenderá la duquesa sus razones o de lo contrario tomará medidas?

Avance del capítulo 508 de 'Valle Salvaje' - Martes 20 de octubre

El estado de Lucas empeora y todos en el Valle temen lo peor. ¿Habrá consecuencias para Rosalía?

En cuanto a Alejo, tras prometer a Luisa que nada los separará, el joven desafía a Hernando, que responde como nunca antes lo habíamos visto. ¿Hasta dónde llegará el marqués?

Avance del capítulo 509 de 'Valle Salvaje' - Miércoles 21 de octubre

Manuela sigue adelante con la boda y Braulio le reprocha su frialdad. Mientras, Alejo se enfrenta a las amenazas de Hernando.

Por último, José Luis humilla a Rosalía y Rafael recibe una noticia devastadora. ¿Podrá soportarla?

Avance del capítulo 510 de 'Valle Salvaje' - Jueves 22 de octubre

Hernando cruza todos los límites: se presenta ante Luisa para amenazarla. ¿Podrá Luisa hacerle frente de una vez por todas?

Victoria pone a José Luis entre la espada y la pared para conseguir que case con Enriqueta mientras Rafael se niega a que Lucas reciba la extremaunción.