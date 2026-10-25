'Valle Salvaje', avance semanal del lunes 26 al viernes 30 de octubre en RTVE: El plan para acabar con José Luis y un regreso inesperado

Tras varias semanas sufriendo parones y alteraciones en su emisión con reducción de capítulos, 'Valle Salvaje' retoma su ritmo habitual y ofrecerá esta semana cinco nuevos episodios en las tardes de TVE en su horario habitual a partir de las 17:45 horas.

En El Televisero te adelantamos todo lo que pasará en los próximos capítulos de la serie esta próxima semana del lunes 26 al viernes 30 de octubre a partir de las 17:45 horas tras 'Directo al grano':

Avance del capítulo 511 de 'Valle Salvaje' - Lunes 26 de octubre

En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', Atanasio y Matilde hablan con Bárbara para advertirle de que Genaro le ha engañado y no es quién dice ser. Tras ello, Atanasio asegura a su mujer que Bárbara está en peligro y que podrían acusarla de sedición.

Victoria se encara con José Luis y le deja claro que se casará con Enriqueta y anunciará su compromiso durante la semana o sino todo lo que ha dicho saldrá a la luz provocando un nuevo escándalo. Y Enriqueta les reconoce a Victoria y Mercedes que cuando le propusieron que se casara con su cuñado creían que era una majadería pero que ahora lo ve claro.

Don Hernando se enfrenta de nuevo con Alejo tras saber por boca de Manuela que la está evitando. Mientras, Victoria habla con Luisa y le aconseja que no se rinda jamás y luche por lo que quiere le digan lo que le digan.

Francisco le revela a Martín que él y Pepa han decidido retrasar la idea de casarse y tomarse las cosas con calma y sin agobios y que ella prefiere tener algo conjunto antes de dar ese paso.

José Luis se presenta de noche en la habitación de Victoria para mostrar su fuerza y dejar claro que está muy equivocada si piensa que va a salirse con la suya. Y finalmente, Leonor descubre a Rafael y a su hermana Rosalía completamente devastados. ¿Está Lucas muerto?

Avance del capítulo 512 de 'Valle Salvaje' - Martes 27 de octubre

Hernando convence a Manuela de que deben presionar aún más a Alejo y esta exige al joven que acepte el compromiso de una vez.

Mientras tanto, Rafael se abre con Rosalía como nunca antes: sin ella a su lado, siente que todo se derrumba… ¿qué está naciendo entre ellos?

Avance del capítulo 513 de 'Valle Salvaje' - Miércoles 28 de octubre

La preocupación por Bárbara pasa a mayores y Atanasio le hace una petición a la Salcedo que le va a costar más de lo que imagina.

Mientras, tras la visita de Rafael, Luisa acude a Rosalía y le pide que use su influencia sobre el duque para salvar a Alejo… ¿aceptará ayudarla?

Avance del capítulo 514 de 'Valle Salvaje' - Jueves 29 de octubre

Rosalía intenta calmar los temores de Leonor, aterrada ante la idea de lo que pueda sucederle a su hermana. Superado por la presión, Alejo se rompe con Luisa… sin imaginar que ella le oculta las amenazas de Manuela.

Más tarde, Victoria acude a palacio dispuesta a hacerlo saltar todo por los aires.

Avance del capítulo 515 de 'Valle Salvaje' - Viernes 30 de octubre

Alejo le promete a Luisa que lucharán juntos hasta el final, aunque Hernando apremia a José Luis para acelerar la boda con Manuela.

Pero la calma se rompe cuando alguien regresa inesperadamente al Valle… Alguien capaz de destruir la paz que Bárbara creía haber recuperado.