'Valle Salvaje', avance semanal del 12 al 16 de octubre: La confesión del crimen de Victoria y la vida de Lucas en peligro en TVE

Al igual que ocurrirá con 'Sueños de libertad' en Antena 3 y con 'La Promesa' en TVE, 'Valle Salvaje' verá reducida su emisión esta semana debido al parón que sufrirá el lunes 12 de octubre con motivo del festivo nacional por ser el día de la Hispanidad. Así, La 1 eliminará su programación de tarde habitual y ofrecerá cine en su lugar.

En El Televisero te adelantamos todo lo que pasará en los próximos capítulos de la serie esta próxima semana del martes 13 al viernes 16 de octubre a partir de las 17:45 horas tras 'Directo al grano':

Avance del capítulo 504 de 'Valle Salvaje' - Martes 13 de octubre

Matilde insiste en advertir a Bárbara sobre Genaro y le asegura que en cuanto le cuente lo que ella y Atanasio han averiguado ella también empezará a desconfiar del joven. Tras ello, Bárbara se enfrenta con Genaro y le deja claro que ya no tienen nada más que hablar al comprobar que él tenía la cabeza en otro asunto.

Amadeo acude a Rafael y le confiesa que tiene que contarle algo que es de extrema gravedad y que el tiempo corre en su contra si no consiguen solucionarlo.

José Luis le solicita a Rosalía que le traiga a su nieto para disfrutar de su compañía mientras lee pero la joven le dice que tendrá que esperar a que regresen del paseo

Tras la propuesta de Mercedes y Victoria, Enriqueta habla con José Luis para confesarle su plan de boda con el que podría exonerarle para siempre de su deuda. Paralelamente, Enriqueta advierte a Mercedes que si su estrategia no sale como esperan ella tendrá que hacerse cargo de dicha deuda.

Rosalía trata de saber cómo Rafael logró estar cerca de Adriana sabiendo que su amor era imposible mientras estaba casada con su hermano. Y Leonor alerta a su hermana de que el pequeño Lucas podría estar enfermo porque tiene fiebre.

Luisa pone al corriente a su tía Victoria, a Pedrito y a Matilde de sus planes para casarse con Alejo en solo unos días. Por su parte, don Hernando le muestra a Alejo los textos que podrían haber hecho que su hija Manuela creyera que estaba enamorado de ella.

Avance del capítulo 505 de 'Valle Salvaje' - Miércoles 14 de octubre

Caos en la Casa Grande tras las acusaciones de don Hernando. Acorralado, Alejo suplica a Manuela que diga la verdad. Pero ¿de qué lado está ella?

Además, Hernando humilla también a Enriqueta junto a José Luis. Y Rosalía está a punto de confesárselo todo a Rafael ¿se atreverá?

Avance del capítulo 506 de 'Valle Salvaje' - Jueves 15 de octubre

Manuela estalla contra Alejo y Luisa, que ya no saben cómo conducirla. Más tarde, la de Guzmán se desahoga con Braulio.

Y Victoria, decidida a no ocultar nada a Mercedes, decide hacerle la confesión de las confesiones. Mientras, la vida de Lucas peligra.

Avance del capítulo 507 de 'Valle Salvaje' - Viernes 16 de octubre

Victoria se abre en canal ante Mercedes y justifica el asesinato de Pilara. ¿Entenderá la duquesa sus razones o de lo contrario tomará medidas?

En la Casa Grande Hernando acelera los preparativos de la boda y José Luis impone a Alejo un destino humillante ¿Obedecerá o lo desafiará todo?