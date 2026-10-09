'Valle Salvaje', avance del próximo capítulo que TVE pospone al martes 13 de octubre: Luisa anuncia su boda y Lucas enferma

'Valle Salvaje' se tomará un respiro en la programación de TVE y faltará a su cita con la audiencia el próximo lunes con motivo del festivo nacional. Así, al ser el Día de la Hispanidad, La 1 alterará su parrilla de tarde y en lugar de sus magacines y series ofrecerá cine.

De este modo, para disfrutar del capítulo 504 de 'Valle Salvaje' habrá que esperar al martes 13 de octubre en su horario habitual a partir de las 17:45 horas tras 'Directo al grano'.

En dicho episodio, Matilde insiste en advertir a Bárbara sobre Genaro y le asegura que en cuanto le cuente lo que ella y Atanasio han averiguado ella también empezará a desconfiar del joven. Tras ello, Bárbara se enfrenta con Genaro y le deja claro que ya no tienen nada más que hablar al comprobar que él tenía la cabeza en otro asunto.

Amadeo acude a Rafael y le confiesa que tiene que contarle algo que es de extrema gravedad y que el tiempo corre en su contra si no consiguen solucionarlo.

José Luis le solicita a Rosalía que le traiga a su nieto para disfrutar de su compañía mientras lee pero la joven le dice que tendrá que esperar a que regresen del paseo

Tras la propuesta de Mercedes y Victoria, Enriqueta habla con José Luis para confesarle su plan de boda con el que podría exonerarle para siempre de su deuda. Paralelamente, Enriqueta advierte a Mercedes que si su estrategia no sale como esperan ella tendrá que hacerse cargo de dicha deuda.

Rosalía trata de saber cómo Rafael logró estar cerca de Adriana sabiendo que su amor era imposible mientras estaba casada con su hermano. Y Leonor alerta a su hermana de que el pequeño Lucas podría estar enfermo porque tiene fiebre.

Luisa pone al corriente a su tía Victoria, a Pedrito y a Matilde de sus planes para casarse con Alejo en solo unos días. Por su parte, don Hernando le muestra a Alejo los textos que podrían haber hecho que su hija Manuela creyera que estaba enamorado de ella.

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Valle Salvaje'?

En el último capítulo de 'Valle Salvaje', Victoria se encaraba con José Luis y le dejaba claro que si piensa que le ha derrotado es que es más necio de lo que imaginaba y le recordaba que nadie mejor que él debería saber de lo que es capaz de hacer.

Braulio le confesaba a Enriqueta que convertirse en el hijastro de su tío José Luis no estaba en sus planes y ella le respondía que tampoco contaba con ello pero que es una buena solución a sus problemas.

Matilde mostraba su preocupación por Bárbara y el hecho de que no sea capaz de ver que Genaro no es de fiar pues teme que se esté ilusionando con el joven. Mientras, Bárbara hablaba con Genaro y le confesaba que nadie debe sufrir por amor ni casarse con nadie a quién no ama ni ver casarse a la persona que ama con otra como le pasó a ella con Leonardo.

Don Hernando insistía a José Luis de que tiene que recuperar su ducado cuanto antes y que tiene que obligar a Rafael a que se lo devuelva. Por su parte, Luisa le preguntaba a Alejo si cree que Manuela es buena persona y él respondía que es fantasiosa, caprichosa y arrogante pero que la peligrosa no es ella sino su padre. Y además le dejaba claro que la única solución es que se casen ellos antes.

Rafael hablaba con Rosalía y le dejaba claro que es una gran mujer y le pide que no cambie nunca. Después, Rosalía se abría con su hermana Leonor y le confesaba que no sabe si será capaz de aguantar en el Valle ante lo que está empezando a sentir por el duque.