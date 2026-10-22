'Valle Salvaje', avance del próximo capítulo que TVE pospone al lunes 26 de octubre: Bárbara en peligro, y ¿la muerte de Lucas?

'Valle Salvaje' ya no ofrecerá más capítulos esta semana. Como ya publicamos, la serie se tomará un descanso este viernes en la programación de tarde de La 1 junto a 'La Promesa' por la retransmisión de los Premios Princesa de Asturias desde Oviedo.

De esta forma, el capítulo 511 de 'Valle Salvaje' no se emitirá en La 1 hasta el próximo lunes 26 de octubre a partir de las 17:45 horas en su horario habitual tras 'Directo al grano'. Un nuevo parón después de que la semana anterior tan solo se ofrecieran tres episodios.

En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', Atanasio y Matilde hablan con Bárbara para advertirle de que Genaro le ha engañado y no es quién dice ser. Tras ello, Atanasio asegura a su mujer que Bárbara está en peligro y que podrían acusarla de sedición.

Victoria se encara con José Luis y le deja claro que se casará con Enriqueta y anunciará su compromiso durante la semana o sino todo lo que ha dicho saldrá a la luz provocando un nuevo escándalo. Y Enriqueta les reconoce a Victoria y Mercedes que cuando le propusieron que se casara con su cuñado creían que era una majadería pero que ahora lo ve claro.

Don Hernando se enfrenta de nuevo con Alejo tras saber por boca de Manuela que la está evitando. Mientras, Victoria habla con Luisa y le aconseja que no se rinda jamás y luche por lo que quiere le digan lo que le digan.

Francisco le revela a Martín que él y Pepa han decidido retrasar la idea de casarse y tomarse las cosas con calma y sin agobios y que ella prefiere tener algo conjunto antes de dar ese paso.

José Luis se presenta de noche en la habitación de Victoria para mostrar su fuerza y dejar claro que está muy equivocada si piensa que va a salirse con la suya. Y finalmente, Leonor descubre a Rafael y a su hermana Rosalía completamente devastados. ¿Está Lucas muerto?

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Valle Salvaje'?

En el último capítulo de 'Valle Salvaje', Enriqueta reunía a Victoria y Mercedes y les aseguraba que aunque sabe que ambas han discutido necesitaba que se arreglen por su propio bien y poder conseguir que su plan de poder casarse con José Luis sea fructífero.

Hernando cruzaba todos los límites y se presentaba ante Luisa para amenazarla dejándole claro que él no va a tolerar lo que José Luis ha tolerado con ella ¿Podrá Luisa hacerle frente de una vez por todas?

Braulio decidía armarse de valor y le pedía a Manuela que se case con él y le prometía que pasará el resto de sus vidas intentando hacerla dichosa y que no se arrepentirá.

Bárbara le reconocía a Matilde que cree que ha estado más pendiente de Genaro y de ella misma que del pequeño Lucas y se arrepiente de no haber sabido responder a lo que Adriana esperaba de ella. Mientras, Atanasio confirmaba a Matilde que ha descubierto algo sobre Genaro y que no es quién decía ser.

Victoria le preguntaba a Mercedes si está de su lado o si tendrá que enfrentarse a solas con José Luis. Tras ello, la mujer ponía a José Luis entre la espada y la pared para conseguir que case con Enriqueta.