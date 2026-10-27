'Valle Salvaje', avance del capítulo del miércoles 28 de octubre en RTVE: Rosalía, la esperanza de Luisa para salvar a Alejo

La 1 de TVE ofrecerá este miércoles el capítulo 513 de 'Valle Salvaje' a partir de las 17:45 horas tras 'Directo al grano'. En este episodio, La preocupación por Bárbara pasa a mayores y Atanasio le hace una petición a la Salcedo que le va a costar más de lo que imagina.

Mientras, tras la visita de Rafael, Luisa acude a Rosalía y le pide que use su influencia sobre el duque para salvar a Alejo… ¿aceptará ayudarla?

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Valle Salvaje'?

En el último capítulo de 'Valle Salvaje', Hernando convencía a Manuela de que deben presionar aún más a Alejo y que no deben dejar más margen porque puede huir con Luisa y casarse en secreto con ella y arruinar sus planes.

Después, Manuela le pedía a Alejo que le trate con más respeto y le exigía que acepte su compromiso de una vez. Pero él le dejaba claro que no quiere seguir hablando con ella. Paralelamente, Alejo se encaraba con su hermano por no ayudarle a parar su boda impuesta con Manuela y no dudaba en soltarle que si Adriana estuviese viva haría todo lo posible por apoyarle.

José Luis advertía a Victoria con imponer un castigo severo contra ella por presentarse en su casa amenazándole mientras su nieto se debatía entre la vida y la muerte.

Matilde insistía a Bárbara con que hay gente que tiene talento para mentir y manipular y que tiene que tener mucho cuidado con Genaro comparándole con Dámaso y Tomás. Y ella le respondía con que si hubo alguien que les engañó a ella y a Atanasio fue Nicolás. Después, Atanasio insistía a su mujer de que lo primero es convencer a Bárbara de que Genaro puede pertenecer a la Santa Hermandad.

Mientras tanto, Rafael se abría con Rosalía como nunca antes: sin ella a su lado, siente que todo se derrumba ¿qué está naciendo entre ellos? Y José Luis volvía a enfrentarse con su hijo por fiarse tanto de Rosalía. Mientras, Leonor trataba de hacer ver a su hermana que tiene que tener cuidado con el duque.

Victoria insistía ante Mercedes que ella no piensa saldar la deuda que mantiene José Luis con Enriqueta y le mostraba un as en la manga como única solución a sus problemas.