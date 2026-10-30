'Valle Salvaje', avance del capítulo del lunes 2 de noviembre: Las amenazas a Luisa y Alejo y el aviso de una tragedia en RTVE

Después de dos días de parón en la programación de tarde de La 1 por culpa de la tragedia ferroviaria en Urda (Toledo), 'Valle Salvaje' ha regresado este viernes a la parrilla de la cadena con la emisión del capítulo 513 que quedó cancelado el miércoles y que tampoco se emitió el jueves con motivo de los especiales de 'Directo al grano'.

En el capítulo 514 de 'Valle Salvaje', que emitirá La 1 el próximo lunes 2 de noviembre, Pedrito pilla a Bárbara escribiendo una carta y su hermana trata de ocultarle su contenido y le pide muy enfadada que se marche a la cama y le deje sola en su alcoba.

Mercedes advierte a Enriqueta de que Victoria está a punto de cometer una locura que podría comprometer a todo el Valle y que teme que la mujer en la que ha confiado tanto desaparezca y vuelva la Victoria tan peligrosa para todos y que puede suceder una desgracia si no le ayuda a pararla.

Mientras, Victoria acude a la tumba de Pilara y le confiesa que el día que la llamó cobarde se equivocó con ella. ¿Qué está tramando?

Rosalía intenta calmar los temores de Leonor, aterrada ante la idea de lo que pueda sucederle a su hermana.

Manuela se encara con Luisa y le asegura que quiere ver si sigue mostrándose tan graciosa cuando su padre arrase con todo y les lleve por delante tanto a ella como a Alejo. Después, Luisa deja claro a Alejo que no piensa criar a su hijo como un prófugo y a vivir huyendo de don Hernando toda la vida y le oculta las amenazas de Manuela.

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Valle Salvaje'?

En el último capítulo de 'Valle Salvaje', José Luis le prometía a Rosalía que puede procurarle una buena casa a la que servir cerca del Valle para que pueda visitarles de vez en cuando si acepta marcharse definitivamente.

Matilde seguía muy preocupada por la situación de Bárbara hasta el punto de sufrir un pequeño mareo después de no haber pasado una buena noche. Y Atanasio le hacía una petición a la Salcedo que le va a costar más de lo que imagina.

José Luis insistía a Alejo que Luisa no es su destino y que solo es un entretenimiento que ha durado demasiado. Tras la visita de Rafael, Luisa acudía a Rosalía y le pedía que use su influencia sobre el duque para salvar a Alejo ¿aceptará ayudarla?

Enriqueta se enfrentaba a Victoria y Mercedes y les dejaba claro que no piensa permitir que se sigan riendo de ella. Mientras, Amadeo empezaba a sentirse nervioso cada vez que está junto a Enriqueta. Y Mercedes mostraba su preocupación por Victoria al ver que le ciega la venganza.