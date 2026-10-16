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'Valle Salvaje', avance del capítulo 507 del lunes 19 de octubre en RTVE: La confesión de asesinato de Victoria y el destino de Alejo

Roberto Jiménez por Roberto Jiménez

Avance de 'Valle Salvaje' del capítulo 507 que La 1 de TVE emitirá el lunes 19 de octubre a las 17:50 horas tras 'Directo al grano'

Mercedes y Victoria en 'Valle Salvaje'
Mercedes y Victoria en 'Valle Salvaje' | TVE

En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', que La 1 emitirá el próximo lunes 19 de octubre, Victoria se abre en canal ante Mercedes y justifica el asesinato de Pilara. ¿Entenderá la duquesa sus razones o de lo contrario tomará medidas?

En la Casa Grande Hernando acelera los preparativos de la boda y José Luis impone a Alejo un destino humillante ¿Obedecerá o lo desafiará todo?

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Valle Salvaje'?

En el último capítulo de 'Valle Salvaje', Victoria insiste a Enriqueta que la única manera que tiene de recuperar el dinero que le pertenece es casarse con José Luis pero la mujer le asegura que si él no quiere no puede hacer nada.

Tras ello, Enriqueta le pide a José Luis que por favor la trate con respeto porque es una Gálvez de Aguirre y él le responde que alguien de su familia jamás se arrastraría como ha hecho ella.

Tras ver a Rosalía muy nerviosa sin saber cómo expresar sus sentimientos, Rafael trata de tranquilizarla y se adelanta confesándola que a él le pasa lo mismo.

Por su parte, Manuela estalla contra Alejo y Luisa, que ya no saben cómo conducirla. Más tarde, la de Guzmán se desahoga con Braulio.

Y Victoria, decidida a no ocultar nada a Mercedes, decide hacerle la confesión de las confesiones. Mientras, la vida de Lucas peligra y José Luis se encara con ella asegurando que es una irresponsable por haberse llevado al pequeño al bosque sin su permiso.

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Sobre la firma

Roberto Jiménez

Soy el editor y redactor-jefe de El Televisero desde 2015 y desde entonces he sumado para que la web se convierta en una referencia en el ámbito televisivo.

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