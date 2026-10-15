'Valle Salvaje', avance del capítulo 506 del viernes 16 de octubre en TVE: La mayor revelación de Victoria y una vida en peligro

En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', que La 1 emitirá este viernes 16 de octubre, Victoria insiste a Enriqueta que la única manera que tiene de recuperar el dinero que le pertenece es casarse con José Luis pero la mujer le asegura que si él no quiere no puede hacer nada.

Tras ello, Enriqueta le pide a José Luis que por favor la trate con respeto porque es una Gálvez de Aguirre y él le responde que alguien de su familia jamás se arrastraría como ha hecho ella.

Tras ver a Rosalía muy nerviosa sin saber cómo expresar sus sentimientos, Rafael trata de tranquilizarla y se adelanta confesándola que a él le pasa lo mismo.

Por su parte, Manuela estalla contra Alejo y Luisa, que ya no saben cómo conducirla. Más tarde, la de Guzmán se desahoga con Braulio.

Y Victoria, decidida a no ocultar nada a Mercedes, decide hacerle la confesión de las confesiones. Mientras, la vida de Lucas peligra y José Luis se encara con ella asegurando que es una irresponsable por haberse llevado al pequeño al bosque sin su permiso.

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Valle Salvaje'?

En el último capítulo de 'Valle Salvaje', Atanasio le planteaba a Victoria la posibilidad de devolver el golpe a los Gálvez de Aguirre y traicionar a Rafael.

José Luis no dudaba en preguntarle a Rafael por qué sigue defendiendo a Rosalía y le soltaba que si lo que necesita es desfogarse para eso puede utilizar a cualquier muchacha del servicio. Además trataba de saber si es que lo que le pasa es que está enamorado de la madre de María.

Por otro lado, José Luis intentaba saber si la propuesta de Enriqueta de casarse con él es simplemente una boda o se trata de un acuerdo comercial y ella le dejaba claro que si acepta saldaría la deuda que tenían con su difunto esposo.

Se producía un caos en la Casa Grande tras las acusaciones de don Hernando. Acorralado, Alejo suplicaba a Manuela que dijera la verdad. Pero ¿de qué lado está ella?

Además, Hernando humillaba también a Enriqueta junto a José Luis. Y Rosalía estaba a punto de confesárselo todo a Rafael sobre sus verdaderos sentimientos.