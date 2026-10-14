'Valle Salvaje', avance del capítulo 505 que se verá este jueves 15 de octubre en RTVE: Don Hernando desata el caos y Alejo, acorralado

Tras dos días fuera de la parrilla de tarde de TVE, 'Valle Salvaje' ha regresado este miércoles a La 1 con la emisión del capítulo 504. La ficción faltó a su cita el lunes con motivo del festivo y también desapareció el martes a última hora por la programación especial con motivo de la visita de los Reyes a Ceuta.

En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', que emitirá La 1 este jueves 15 de octubre, Atanasio le plantea a Victoria la posibilidad de devolver el golpe a los Gálvez de Aguirre y traicionar a Rafael.

José Luis no duda en preguntarle a Rafael por qué sigue defendiendo a Rosalía y le suelta que si lo que necesita es desfogarse para eso puede utilizar a cualquier muchacha del servicio. Además trata de saber si es que lo que le pasa es que está enamorado de la madre de María.

Por otro lado, José Luis trata de saber si la propuesta de Enriqueta de casarse con él es simplemente una boda o se trata de un acuerdo comercial y ella le deja claro que si acepta saldaría la deuda que tenían con su difunto esposo.

Se produce un caos en la Casa Grande tras las acusaciones de don Hernando. Acorralado, Alejo suplica a Manuela que diga la verdad. Pero ¿de qué lado está ella?

Además, Hernando humilla también a Enriqueta junto a José Luis. Y Rosalía está a punto de confesárselo todo a Rafael ¿se atreverá?

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Valle Salvaje'?

En el último capítulo de 'Valle Salvaje', Matilde insistía en advertir a Bárbara sobre Genaro y le aseguraba que en cuanto le cuente lo que ella y Atanasio han averiguado ella también empezará a desconfiar del joven. Tras ello, Bárbara se enfrentaba con Genaro y le dejaba claro que ya no tienen nada más que hablar al comprobar que él tenía la cabeza en otro asunto.

Amadeo acudía a Rafael y le confesaba que tiene que contarle algo que es de extrema gravedad y que el tiempo corre en su contra si no consiguen solucionarlo.

José Luis le solicitaba a Rosalía que le traiga a su nieto para disfrutar de su compañía mientras lee pero la joven le dice que tendrá que esperar a que regresen del paseo

Tras la propuesta de Mercedes y Victoria, Enriqueta hablaba con José Luis para confesarle su plan de boda con el que podría exonerarle para siempre de su deuda. Paralelamente, Enriqueta advertía a Mercedes que si su estrategia no sale como esperan ella tendrá que hacerse cargo de dicha deuda.

Rosalía trataba de saber cómo Rafael logró estar cerca de Adriana sabiendo que su amor era imposible mientras estaba casada con su hermano. Y Leonor alertaba a su hermana de que el pequeño Lucas podría estar enfermo porque tiene fiebre.

Luisa ponía al corriente a su tía Victoria, a Pedrito y a Matilde de sus planes para casarse con Alejo en solo unos días. Por su parte, don Hernando le mostraba a Alejo los textos que podrían haber hecho que su hija Manuela creyera que estaba enamorado de ella.