'Valle Salvaje', avance capítulo 512 del martes 27 de octubre: El giro de 180 grados con Rafael y Rosalía en la serie de RTVE

'Valle Salvaje' ha regresado este lunes a la programación de tarde de La 1 después de su parón el pasado viernes por la retransmisión de los Premios Princesa de Asturias.

En el capítulo 512 de 'Valle Salvaje', que La 1 emitirá este martes 27 de octubre, Hernando convence a Manuela de que deben presionar aún más a Alejo y que no deben dejar más margen porque puede huir con Luisa y casarse en secreto con ella y arruinar sus planes.

Después, Manuela le pide a Alejo que le trate con más respeto y le exige que acepte su compromiso de una vez. Pero él le deja claro que no quiere seguir hablando con ella. Paralelamente, Alejo se encara con su hermano por no ayudarle a parar su boda impuesta con Manuela y no duda en soltarle que si Adriana estuviese viva haría todo lo posible por apoyarle.

José Luis advierte a Victoria con imponer un castigo severo contra ella por presentarse en su casa amenazándole mientras su nieto se debatía entre la vida y la muerte.

Matilde insiste a Bárbara con que hay gente que tiene talento para mentir y manipular y que tiene que tener mucho cuidado con Genaro comparándole con Dámaso y Tomás. Y ella le responde con que si hubo alguien que les engañó a ella y a Atanasio fue Nicolás. Después, Atanasio insiste a su mujer de que lo primero es convencer a Bárbara de que Genaro puede pertenecer a la Santa Hermandad.

Mientras tanto, Rafael se abre con Rosalía como nunca antes: sin ella a su lado, siente que todo se derrumba ¿qué está naciendo entre ellos? Y José Luis vuelve a enfrentarse con su hijo por fiarse tanto de Rosalía. Mientras, Leonor trata de hacer ver a su hermana que tiene que tener cuidado con el duque.

Victoria insiste ante Mercedes que ella no piensa saldar la deuda que mantiene José Luis con Enriqueta y le muestra un as en la manga como única solución a sus problemas.

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Valle Salvaje'?

En el último capítulo de 'Valle Salvaje', Atanasio y Matilde hablaban con Bárbara para advertirle de que Genaro le ha engañado y no es quién dice ser. Tras ello, Atanasio aseguraba a su mujer que Bárbara está en peligro y que podrían acusarla de sedición.

Victoria se encaraba con José Luis y le dejaba claro que se casará con Enriqueta y anunciará su compromiso durante la semana o sino todo lo que ha dicho saldrá a la luz provocando un nuevo escándalo. Y Enriqueta les reconocía a Victoria y Mercedes que cuando le propusieron que se casara con su cuñado creían que era una majadería pero que ahora lo ve claro.

Don Hernando se enfrentaba de nuevo con Alejo tras saber por boca de Manuela que la está evitando. Mientras, Victoria hablaba con Luisa y le aconsejaba que no se rinda jamás y luche por lo que quiere le digan lo que le digan.

Francisco le revelaba a Martín que él y Pepa han decidido retrasar la idea de casarse y tomarse las cosas con calma y sin agobios y que ella prefiere tener algo conjunto antes de dar ese paso.

José Luis se presentaba de noche en la habitación de Victoria para mostrar su fuerza y dejar claro que está muy equivocada si piensa que va a salirse con la suya. Y finalmente, Leonor descubría a Rafael y a su hermana Rosalía completamente devastados por el empeoramiento de Lucas.