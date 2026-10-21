'Valle Salvaje', avance capítulo 510 del jueves 22 de octubre en RTVE: Hernando cruza el límite y José Luis, entre la espada y la pared

'Valle Salvaje' sufrirá este viernes un nuevo parón en su emisión pues faltará a su cita diaria con la audiencia con motivo de la retransmisión Premios Princesa de Asturias. Una ceremonia que provocará que 'La Promesa' también desaparezca de la programación de tarde de La 1.

En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', que La 1 emitirá este jueves 22 de octubre, Enriqueta reúne a Victoria y Mercedes y les asegura que aunque sabe que ambas han discutido necesita que se arreglen por su propio bien y para conseguir su plan de poder casarse con José Luis.

Hernando cruza todos los límites y se presenta ante Luisa para amenazarla dejándole claro que él no va a tolerar lo que José Luis ha tolerado con ella ¿Podrá Luisa hacerle frente de una vez por todas?

Braulio decide armarse de valor y le pide a Manuela que se case con él y que le promete que pasará el resto de sus vidas intentando hacerla dichosa y que no se arrepentirá.

Bárbara le reconoce a Matilde que cree que ha estado más pendiente de Genaro y de ella misma que del pequeño Lucas y se arrepiente de no haber sabido responder a lo que Adriana esperaba de ella. Mientras, Atanasio confirma a Matilde que ha descubierto algo sobre Genaro y que no es quién decía ser.

Victoria le pregunta a Mercedes si está de su lado o si tendrá que enfrentarse a solas con José Luis. Tras ello, la mujer pone a José Luis entre la espada y la pared para conseguir que case con Enriqueta.

Rafael deja claro a su padre que no piensa permitir que el cura le dé la extremaunción a Lucas y que si quiere que el padre Vidal oficie una misa lo aceptará pero no dejará que pase por la puerta de su habitación. Y finalmente, Rafael le confiesa a Rosalía que lo que siente por su hijo es más fuerte que lo que sentía tanto por Adriana, por su madre y por su hermano Julio y que si el niño se muere él se irá con él.

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Valle Salvaje'?

En el último capítulo de 'Valle Salvaje', Atanasio aseguraba a Matilde que está dispuesto a llegar hasta el final y averiguar quién es Genaro en realidad y de dónde viene. Pero ella le frenaba para decirle que todo tiene una explicación.

Paralelamente, Matilde le preguntaba a Victoria por los problemas que ha tenido con Mercedes en los últimos días y aunque reconocía que no es su intención inmiscuirse en temas que no le pertenecen se atrevía a darle un consejo a quién fuera su suegra.

Después, Victoria se enfrentaba con José Luis y le dejaba claro que está demasiado preocupada por el estado de Lucas como para que consiga sacarla de sus casillas. Y él le decía que no piensa permitir que monte un escándalo en estas circunstancias.

Por su parte, Manuela seguía adelante con la boda y Braulio le reprocha su frialdad. Mientras, Alejo se enfrentaba a las amenazas de Hernando.

Por último, José Luis humillaba a Rosalía y le dejaba claro que si Lucas no sale de esta, su futuro será más incierto de lo que ella cree . Y Rafael recibía una noticia devastadora sobre la salud del pequeño Lucas.