'Valle Salvaje', avance capítulo 509 del miércoles 21 de octubre en RTVE: La humillación de José Luis y Rafael toca fondo

'Valle Salvaje' sufrirá esta semana un nuevo recorte en la emisión de sus capítulos y faltará a su cita diaria con la audiencia el próximo viernes 23 de octubre con motivo de la retransmisión de los Premios Princesa de Asturias. Una ceremonia que provocará que 'La Promesa' también desaparezca de la programación de tarde de La 1.

En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', que La 1 emitirá este miércoles 21 de octubre, Atanasio asegura a Matilde que está dispuesto a llegar hasta el final y averiguar quién es Genaro en realidad y de dónde viene. Pero ella le frena para decirle que todo tiene una explicación.

Paralelamente, Matilde le pregunta a Victoria por los problemas que ha tenido con Mercedes en los últimos días y aunque reconoce que no es su intención inmiscuirse en temas que no le pertenecen se atreve a darle un consejo a quién fuera su suegra.

Después, Victoria se enfrenta con José Luis y le deja claro que está demasiado preocupada por el estado de Lucas como para que consiga sacarla de sus casillas. Y él le dice que no piensa permitir que monte un escándalo en estas circunstancias.

Por su parte, Manuela sigue adelante con la boda y Braulio le reprocha su frialdad. Mientras, Alejo se enfrenta a las amenazas de Hernando.

Por último, José Luis humilla a Rosalía y le deja claro que si Lucas no sale de esta, su futuro será más incierto de lo que ella cree . Y Rafael recibe una noticia devastadora. ¿Podrá soportarla?

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Valle Salvaje'?

En el último capítulo de 'Valle Salvaje', Don Hernando se burlaba de Braulio y le dejaba claro que tanto él como su madre son tal para cual. Mientras Enriqueta se enfrentaba a Mercedes para saber a qué están esperando ella y Victoria para convencer a José Luis de que se case con ella es la mejor opción para saldar su deuda.

Leonor, Pepa, Amadeo y Francisco descubrían que dentro del baúl de la cocina había una planta. Y Matilde le preguntaba a Bárbara por el paradero de Genaro pues no le ha visto en todo el día.

Tras confesarle toda la verdad sobre la muerte de Pilara, Victoria le recordaba a Mercedes que ella también ha matado a alguien para poder sobrevivir y Mercedes le respondía que no puede comparar lo que hizo ella con su hermana con lo que ha pasado con Dámaso. Y Victoria insistía en que ha llegado el momento de saldar cuentas con José Luis.

Rafael se mostraba muy preocupado por el estado de Lucas después de haber pasado toda la noche tosiendo. El estado del bebé empeoraba y todos en el Valle se temían lo peor. Y José Luis no dudaba en dejarle claro a Rosalía que si a su nieto le pasa algo o si le quedaba alguna secuela lo pagará.

En cuanto a Alejo, tras prometer a Luisa que nada los separará, el joven desafiaba a Hernando, que respondía como nunca antes lo habíamos visto. ¿Hasta dónde llegará el marqués?