'Valle Salvaje', avance capítulo 508 del martes 20 de octubre en RTVE: Lucas, al borde de la muerte y Alejo planta cara a don Hernando

'Valle Salvaje' sufrirá esta semana un nuevo recorte en la emisión de sus capítulos y faltará a su cita diaria con la audiencia el próximo viernes 23 de octubre con motivo de la retransmisión de los Premios Princesa de Asturias. Una ceremonia que provocará que 'La Promesa' también desaparezca de su programación.

En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', que La 1 emitirá este martes 20 de octubre, Don Hernando se burla de Braulio y le deja claro que tanto él como su madre son tal para cual. Mientras Enriqueta se enfrenta a Mercedes para saber a qué están esperando ella y Victoria para convencer a José Luis de que se case con ella es la mejor opción para saldar su deuda.

Leonor, Pepa, Amadeo y Francisco descubren que dentro del baúl de la cocina había una planta. Y Matilde le pregunta a Bárbara por el paradero de Genaro pues no le ha visto en todo el día.

Tras confesarle toda la verdad sobre la muerte de Pilara, Victoria le recuerda a Mercedes que ella también ha matado a alguien para poder sobrevivir y Mercedes le responde que no puede comparar lo que hizo ella con su hermana con lo que ha pasado con Dámaso. Y Victoria insiste en que ha llegado el momento de saldar cuentas con José Luis.

Rafael se muestra muy preocupado por el estado de Lucas después de haber pasado toda la noche tosiendo. El estado del bebé empeora y todos en el Valle se temen lo peor. Y José Luis no duda en dejarle claro a Rosalía que si a su nieto le pasa algo o si le queda alguna secuela lo pagará.

En cuanto a Alejo, tras prometer a Luisa que nada los separará, el joven desafía a Hernando, que responde como nunca antes lo habíamos visto. ¿Hasta dónde llegará el marqués?

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Valle Salvaje'?

En el último capítulo de 'Valle Salvaje', Braulio se plantaba porque está dispuesto a enfrentarse a su tío José Luis por los desplantes que le ha hecho a su madre pero Enriqueta le pedía que tenga calma para no complicar aún más la situación.

Rafael ponía a Manuela contra las cuerdas al leer el relato de Alejo en el que se deja bien claro como se produjo el beso entre su hermano y ella.

Genaro reconocía a Bárbara que metió la pata con ella y le pedía que abra su corazón y sea sincera sobre sus sentimientos como ha hecho él siempre con ella y le pedía que le diga si va a ser un problema que sigan trabajando juntos tras confesarle lo que siente por ella. Tras ello, le decía que se marchará.

En la Casa Grande Hernando aceleraba los preparativos de la boda y José Luis imponía a Alejo un destino humillante ¿Obedecerá o lo desafiará todo?

Pepa se hartaba de las actitudes de Francisco y le dejaba claro que no quiere pasar el resto de su vida con alguien así y que si no le dice por qué ha perdido la pasión con ella no se casará. Mientras, Amadeo trataba de abrir el baúl con ayuda de Martín. Y Rosalía seguía muy preocupada por la salud de Lucas y su hermana Leonor le hacía ver que el galeno conseguirá que se recupere.

Finalmente, Victoria se abría en canal ante Mercedes y justificaba el asesinato de Pilara. ¿Entenderá la duquesa sus razones o de lo contrario tomará medidas?